Agentes de la Policía Local, en otra intervención. Rafa Gutiérrez

Le arrestan por vender cocaína en una calle de Vitoria

El detenido, de 56 años, tenía en su poder «más droga» y llevaba alrededor de 450 euros en billetes pequeños

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 12 de agosto 2025, 12:46

Agentes de la Policía Local detuvieron ayer, lunes, en Vitoria a un varón de 56 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos, según recoge el parte policial difundido este martes, ocurrieron poco después de las 11:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en la calle Florida observó como se hacía una «transacción de droga entre dos varones».

Ambos fueron interceptados de inmediato. Al parecer, la sustancia con la que se estaba traficando era en forma de «polvo, de color blanco, presumiblemente cocaína», indica la Guardia urbana.

El vendedor, además de portar más droga, llevaba alrededor de 450 euros en billetes pequeños. El comprador, por su parte, reconoció ante los policías haber comprado cocaína. En vista de todo ello, se procedió a la detención del vendedor.

