Pablo Franco y José Luis Lapuente, en dos imágenes de archivo. J. R.

Pablo Franco asume la dirección general de la DOCa Rioja

El hasta ahora director técnico sustituirá desde septiembre a José Luis Lapuente en la dirección general de la institución

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 19 de agosto 2025

El pleno del Consejo Regulador que sirvió para aprobar los cambios productivos también reorganizó la estructura interna de la denominación del Rioja. Y es que ... tras 27 años en el cargo, la DOCa aprobó ayer el relevo de José Luis Lapuente como director general de la entidad. Lapuente, figura clave en la denominación durante el último cuarto de siglo seguirá en la denominación, pero lo hará en un rol secundario como asesor de la nueva presidenta del Rioja, Raquel Pérez Cuevas.

