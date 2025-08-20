Pablo Franco asume la dirección general de la DOCa Rioja

El pleno del Consejo Regulador que sirvió para aprobar los cambios productivos también reorganizó la estructura interna de la denominación del Rioja. Y es que ... tras 27 años en el cargo, la DOCa aprobó ayer el relevo de José Luis Lapuente como director general de la entidad. Lapuente, figura clave en la denominación durante el último cuarto de siglo seguirá en la denominación, pero lo hará en un rol secundario como asesor de la nueva presidenta del Rioja, Raquel Pérez Cuevas.

El hasta ahora director general seguirá en el organigrama durante tres años, hasta su jubilación. «Me toca abordar un cruce de caminos: adelantar un poco mi retiro o afrontar una nueva etapa y retos. Creo que es el momento de parar e inclinarme por lo primero», señaló.Su cargo lo asumirá Pablo Franco, hasta ahora director técnico de la denominación y artífice de medidas como el sistema de inteligencia artificial para calcular los rendimientos de las parcelas, que fue muy criticado durante su implantación en 2023.

El cambio, avanzado ayer por el Diario La Rioja, llega tras un proceso de selección «realizado a través de una empresa especializada en selección de talento». «Me voy a exigir el máximo para construir grandes cosas de la mano del sector», prometió ayer Franco. El nombramiento del nuevo director general contó con la abstención tanto de la UAGA como de ABRA.