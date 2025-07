La OTA en San Martín se ampliarán en 5 calles, como quería los vecinos

Rosa Cancho Lunes, 21 de julio 2025, 10:53 Comenta Compartir

Las asociación de vecinos de San Martín y algunos residentes a título particular habían pedido al Ayuntamiento de Vitoria ampliar la nueva zona a tres calles más. Pues bien, la Junta de Gobierno Local que integran PSE y PNV ha cogido ese guante y acepta parcialmente sus alegaciones con mejoras. La zona de aparcamiento limitado de ese distrito se extenderá también a Madre Teresa de Calcuta, a Miren Martínez de Sáez de Burgo, a los portales 2, 4 y 6 de la Avenida del Mediterráneo, así como a las calles María Josefa del Corazón de Jesús y San Valentín de Berriotxoa. No se extenderá la OTA al conjunto del barrio, ya que hay zonas sin aparcamientos o con características residenciales que no lo justifica«, señalan portavoces de Espacio Público y Movilidad que dirige Beatriz Artolazabal a este periódico.

En una reunión urgente, el equipo de gobierno ha estudiado las 24 alegaciones presentadas a la nueva ordenanza que extenderá los aparcamientos de prioridad residencia y comercial a cinco barrios más de Vitoria: Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzábal-Avenida de Gasteiz y San Martín. De las 24 propuestas presentadas, se han estimado parcialmente 13. Además de los vecinos pedían también cambios cuatro empresas, Gasteiz On y SEA.

La asociación de comerciantes ha conseguido que se otorgue la txartela de OTA comercial a vehículos mixtos, furgones o camiones y SEA que se incluya en el apartado de gremios a colectivos como el del bricolaje, equipmaiento de bienes del hogar y reparación de bienes de consumo.

«Hemos hecho un ejercicio de escucha activa, incorporando propuestas que mejoran la ordenanza sin perder de vista su objetivo principal;: una gestión más eficiente y equilibrada del espacio público», ha declarado Beatriz Artolazabal nada más salir del Consejo extraordinario.

La ordenanza se someterá a aprobación definitiva el miércoles en comisión, donde les llegará el turno de debatir de nuevo a los grupos municipales.El Gobierno Local cuenta con el apoyo de Elkarrekin Podemos para sacar adelante el documento. Habrá además pleno de confirmación el jueves con la idea de que la ampliación de la OTA entre en vigor el 15 de septiembre coincidiendo también con la puesta de largo de la primera zona de bajas emisiones en el Casco Viejo y parte del Ensanche.