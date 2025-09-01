El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nueva zona de OTA en la avenida Gasteiz. Blanca Castillo

La OTA se reanuda hoy pendiente de extenderse a cinco nuevos barrios

Vuelven a encenderse los parquímetros en los estacionamientos vigilados y Tuvisa y el tranvía recuperan las frecuencias entodas sus líneas

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Vitoria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:19

Como ya es habitual cada 1 de septiembre, regresan hoy los talonarios a las zonas de OTA. Durante dos semanas todo será como siempre, pero ... a partir del 15 de septiembre se ponen en marcha las nuevas zonas de aparcamiento vigilado en cinco barrios. Ese día, Vitoria pasará de 6.000 a 11.000 plazas de estacionamiento regulado. «El objetivo es que las personas residentes y comerciantes puedan aparcar con mayor facilidad y que las personas profesionales y las personas trabajadoras autónomas cuenten con soluciones adecuadas para desarrollar su trabajo diario», recuerdan los responsables de Espacio Público y Movilidad en la web municipal. «Además, se busca promover un modelo de movilidad más sostenible, justo y eficiente».

