La OTA se reanuda hoy pendiente de extenderse a cinco nuevos barrios

Como ya es habitual cada 1 de septiembre, regresan hoy los talonarios a las zonas de OTA. Durante dos semanas todo será como siempre, pero ... a partir del 15 de septiembre se ponen en marcha las nuevas zonas de aparcamiento vigilado en cinco barrios. Ese día, Vitoria pasará de 6.000 a 11.000 plazas de estacionamiento regulado. «El objetivo es que las personas residentes y comerciantes puedan aparcar con mayor facilidad y que las personas profesionales y las personas trabajadoras autónomas cuenten con soluciones adecuadas para desarrollar su trabajo diario», recuerdan los responsables de Espacio Público y Movilidad en la web municipal. «Además, se busca promover un modelo de movilidad más sostenible, justo y eficiente».

Hay que recordar que la OTA funciona de lunes a viernes: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados; de 10.00 a 14.00 horas. Los festivos son libres. Los primeros 15 minutos son gratis, para lo que hay que sacar un talón gratuito de la máquina.

Se puede pagar la OTA con el móvil, mediante las aplicaciones 'ElParking', 'EasyPark' y 'Telpark' y no es necesario poner tícket en el parabrisas, porque el personal de control comprobará si está pagado o no a través de la matrícula. Una de las ventajas de esta forma de pago es que permite renovar el tiempo de estacionamiento desde cualquier lugar, sin tener que desplazarse hasta el parquímetro.

Por otra parte están las tarjetas OTA de residentes y comerciantes. Con ellas pueden aparcar sin límite de tiempo en las plazas reservadas para ellos. Porque hay seis tipos de huecos pintados de diferentes colores. Las exclusivas de residentes son rojas y verdes y en ellas sólo pueden aparcar quienes tienen la tarjeta de residente o comerciante de la zona las 24 horas del día. Sí pueden aparcar otros vehículos los días festivos y en agosto.

En las de residentes verdes podrán estacionar sin límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la zona. También tienen la opción de estacionar otros vehículos con talón y límite de tiempo. Las de rotación azules son para cualquiera, incluso residentes y comerciantes, con límite de tiempo. Y las de alta rotación naranjas sólo aceptan vehículos durante un tiempo muy restrictivo, generalmente 15 o 20 minutos.

El 15 de septiembre la nueva zona de pago abarcará los barrios de Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina y Aranzabal. A su vez, se implementará en la zona de bajas emisiones (Casco Viejo y parte del Ensanche) y en la calle Las Trianas de Adurza. Habrá una nueva zonificación.

Pero no sólo se retoma la OTA, los tranvías y los autobuses de Tuvisa recuperan todas su frecuencias. Durante el mes de agosto se han espaciado, pero a partir de este lunes laborable volverán a ser las de antes. La mayoría de las líneas pasan cada diez minutos.

Se abren asimismo todas las piscinas de los centros cívicos menos las de Judimendi (en obras) e Ibaiondo (mantenimiento). Los tres rocódromos también han estado cerrados durante el mes de agosto.