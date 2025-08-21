Orden de alejamiento al sexagenario que acuchilló a su compañero de piso en Vitoria

Tras pasar dos noches en un calabozo de la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria, el hombre de 66 años detenido por acuchillar ... a su compañero de piso fue presentado ayer al juzgado de guardia. Cabe recordar que, la tarde del lunes, el sospechoso presuntamente intentó apuñalar en varias ocasiones a otro inquilino del piso de alquiler que comparten en Adurza.

Éste colocó sus manos en posición defensiva, lo que le costó una grave lesión en una de ellas al recibir –al menos– una puñalada. Un menor a su cargo fue testigo de toda la escena. La víctima y el pequeño lograron huir y su agresor fue interceptado horas después por patrulleros de la Ertzaintza.

En un principio, la Policía autonómica incluso sopesó la opción de tramitar el atestado como un «homicidio en grado de tentativa«. Finalmente, se presentó al detenido en el juzgado de guardia acusado de «un delito de lesiones con instrumento peligroso». Es decir, una catalogación más laxa.

Dejar la vivienda

A media mañana de ayer, miércoles, el Juzgado de Instrucción número 1 le dejó en libertad con cargos. Pero, para proteger al agredido, le impuso una orden de alejamiento.

Es decir, el ahora investigado deberá abandonar el piso de alquiler donde convivían mientras avance la investigación ahora abierta. Si siguiera en esta ubicación y fuera sorprendido podría acabar como preso preventivo en la prisión alavesa de Zaballa.