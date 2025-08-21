El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La decisión se tomó ayer, miércoles, en el Palacio de Justicia de Vitoria. E. C.

Armas blancas en Euskadi

Orden de alejamiento al sexagenario que acuchilló a su compañero de piso en Vitoria

La víctima pudo huir y llevarse consigo a un menor a su cargo. El agresor le clavó un cuchillo en la mano

David González

David González

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

Tras pasar dos noches en un calabozo de la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria, el hombre de 66 años detenido por acuchillar ... a su compañero de piso fue presentado ayer al juzgado de guardia. Cabe recordar que, la tarde del lunes, el sospechoso presuntamente intentó apuñalar en varias ocasiones a otro inquilino del piso de alquiler que comparten en Adurza.

