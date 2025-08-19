Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor

«Esa herida no era normal, por eso se ha activado el protocolo y se ha avisado a la Ertzaintza». Medios internos del hospital Santiago, ... en Vitoria, desvelan que en la tarde de ayer, lunes, un hombre se presentó en urgencias con «la mano destrozada». Más tarde se supo que su compañero de piso, y emparejado con una tía del herido, presuntamente le atacó con un cuchillo. Ya está detenido.

Todo empezó, según ha sabido este periódico, cuando la víctima se encontraba en su casa de alquiler junto a un menor al que cuidaba. En un momento dado llegó su compañero de piso. Al parecer, la convivencia no era buena y en el pasado ya habían protagonizado algunos altercados menores.

El caso es que, por causas que se investigan, iniciaron una nueva discusión. El ahora arrestado cogió un cuchillo y, según la versión aportada por la víctima, se lo intentó clavar en el pecho. No lo logró al poner las manos en posición defensiva, pero a costa de que le clavara el arma en una de ellas.

Se produjeron varias acometidas más, hasta que el herido logró agarrar a su agresor y quitárselo de encima. Acto seguido, cogió al pequeño a su cargo, salió a la calle y se presentó en Santiago, desde donde dieron la voz de alarma.

Cuando volvía al piso

A partir de ahí, todos los efectivos operativos de la Ertzaintza en Vitoria se dedicaron a buscar al presunto agresor, quien había desaparecido de la vivienda donde se produjo el ataque. Mientras tanto, el herido acabó ingresado con «la mano destrozada» y varias heridas superficiales.

Poco antes de las nueve de la noche, una patrulla detectó al sospechoso en las inmediaciones del domicilio. Todo indica que, tras dejar pasar un tiempo prudencial, decidió volver a casa. Fue detenido en plena calle y derivado a la comisaría de Portal de Foronda. Mañana, miércoles, será presentado al juzgado de guardia. No se descarta que sea investigado por un delito de «tentativa de homicidio».