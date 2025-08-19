El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El herido acudió por su propio pie al hospital Santiago. Igor Martín

Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor

La víctima puede huir y se presenta en el hospital Santiago con «la mano destrozada» por las puñaladas

David González

David González

Martes, 19 de agosto 2025, 10:42

«Esa herida no era normal, por eso se ha activado el protocolo y se ha avisado a la Ertzaintza». Medios internos del hospital Santiago, ... en Vitoria, desvelan que en la tarde de ayer, lunes, un hombre se presentó en urgencias con «la mano destrozada». Más tarde se supo que su compañero de piso, y emparejado con una tía del herido, presuntamente le atacó con un cuchillo. Ya está detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  2. 2

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  3. 3

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
  6. 6

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  7. 7

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  8. 8

    Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte
  9. 9 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  10. 10

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor

Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor