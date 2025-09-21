Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes

. Las pruebas correspondientes a la oferta pública de empleo (OPE) de técnico de administración general de la Diputación alavesa, celebradas el pasado fin de ... semana, han dejado un elevado nivel de suspensos. En concreto, solo 11 de las 360 personas que se examinaron lograron aprobar la OPE completa. Este proceso de selección estaba destinado a cubrir 25 plazas de esa categoría profesional en la Administración foral, un gran porcentaje de ellas con destino en el área de Hacienda.

El escaso número de aprobados, dato que confirman a este periódico portavoces del Departamento foral de Función Pública, dejaría 14 puestos sin cubrir. Si bien, puntualizan las mismas fuentes, se trata de resultados provisionales y ahora se abre un periodo para la presentación de alegaciones e impugnaciones . Y no serán pocas ya que los opositores han expresado ya sus quejas públicamente.

49% de asistencia registró la prueba, ya que de los 733 convocados acudieron solo 360.

Participantes dicen que el examen les pareció «muy enrevesado» y con preguntas «capciosas»

En el caso de que una vez culminado el proceso selectivo y los resultados sean declarados definitivos esas 14 plazas sigan sin poder cubrirse, el Departamento convocaría «de forma inmediata» una nueva oferta de empleo público de esas plazas, transmiten.

La convocatoria contó en un primer momento con un total de 733 personas inscritas, de las cuales solo se presentaron 360 en la jornada del examen. Esto supone un 49% de porcentaje de asistencia, de acuerdo con los datos de Función Pública.

Tribunal de especialistas

Desde este departamento añaden que de forma paralela a las pruebas para administración general se han celebrado también los pasados días 13, 14 y 15 de septiembre exámenes de las categorías de administrativo; ingeniero de caminos, canales y puertos; técnico superior de deportes; y técnico superior de organización. En todos esos casos el número de aprobados «supera con creces» a las plazas ofertadas, de manera que se cubrirán las vacantes de esas categorías conformándose bolsas de trabajo.

Personas que se presentaron al examen de la oposición que no ha cubierto las vacantes señalan al periódico su descontento tras el elevado nivel de suspensos. A su juicio, las pruebas –«una de tipo test de 2 horas y media de duración y una teórico-práctica de 3 horas y media»– les resultaron «enrevesadas» y «capciosas», y cuestionan el «criterio» de la Administración foral para formular las preguntas. «Hay gente que ha estado preparándose para esta prueba durante mucho tiempo, estudiando años en una academia, que incluso trabajan como interinos, y no han conseguido aprobar», apuntan. Hay «malestar» entre los aspirantes, ahondan.

Sobre la elaboración de los contenidos, fuentes forales recuerdan que una vez aprobada la convocatoria, se aprueban las bases y después se nombra a un tribunal, algo que está regulado por la normativa. Ese tribunal está integrado por profesionales especialistas con años de experiencia en las áreas a las que corresponde cada prueba. Las posibles alegaciones también son analizadas por este tribunal.