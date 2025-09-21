El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Examen de una anterior OPE foral en Vitoria. I. Martín.

Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes

La Diputación tiene ahora 25 vacantes de técnico de administración general que podrían no cubrirse con esta oposición

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:37

. Las pruebas correspondientes a la oferta pública de empleo (OPE) de técnico de administración general de la Diputación alavesa, celebradas el pasado fin de ... semana, han dejado un elevado nivel de suspensos. En concreto, solo 11 de las 360 personas que se examinaron lograron aprobar la OPE completa. Este proceso de selección estaba destinado a cubrir 25 plazas de esa categoría profesional en la Administración foral, un gran porcentaje de ellas con destino en el área de Hacienda.

