La oposición urge más medidas en materia de vivienda, fiscalidad y seguridad en Álava

El acceso a la vivienda y el deterioro de la seguridad figuran entre los principales problemas de la sociedad alavesa. Así lo han manifestado los ... grupos de la oposición en la segunda sesión del Debate de Política General de este martes. El Gobierno ha replicado reclamando «amplios consensos» para poder avanzar en resolver los retos del territorio.

A los partidos les tocaba este martes responder al balance y anuncio de diferentes medidas realizada un día antes por el diputado general, Ramiro González. En el caso de la vivienda, «hace falta claridad», ha planteado desde EH Bildu Xabier Valdor, que ha puesto en valor iniciativas pactadas en este ámbito entre su formación y el Ejecutivo foral. Desde Elkarrekin Podemos han advertido de «una nueva burbuja» en este sector y han acusado al Gobierno de González de que «no actuaron cuando debían y pretenden resolverlo ahora con medidas tibias y medias tintas».

En el campo de los servicios sociales y las residencias de la tercera edad, tanto la coalición abertzale como el grupo morado han coincidido en reprochar el «aumento de la privatización» así como el «preocupante conflicto de la precarización» en las residencias privadas.

La fiscalidad ha acaparado también el debate, esta vez por parte del PP, que ha calificado de «interesante» la iniciativa de impulsar incentivos tributarios a las biociencias anunciada por González en la jornada precedente. «Son las recetas del PP las que funcionan, pero ¿por qué se tachan de regresivas estas recetas cuando las proponemos para beneficiar trabajadores y familias?», ha cuestionado el portavoz popular Iñaki Oyarzabal. El dirigente ha reclamado «una verdadera reforma que permita rebajar la presión fiscal» ante los récord de recaudación. «Este año los alaveses vamos a pagar 300 millones euros más en impuestos», ha reprochado al Ejecutivo foral.

La seguridad ha centrado otra de las demandas, un «problemón» debido al crecimiento de los delitos, según ha advertido Oyarzabal. Vitoria es la «capital española donde más crece la delincuencia» y «se produce más de una violación a la semana», ha apostillado crítico el portavoz de Vox, Jonathan Romero. Respecto al futuro centro de refugiados en Arana, el PP ha emplazado a González a «defender que ese edificio se dedique a atención a tercera edad», mientras Romero lo ha tildado de «bomba de relojería».

Ramiro González, en su réplica, ha vuelto a emplazar a los partidos de la oposición a buscar «amplios consensos». El líder del PNV ha defendido la actuación de su Ejecutivo con el PSE en estos diez años, y en áreas como la vivienda ha recalcado que «se puede hacer más, pero estamos haciendo mucho». La seguridad es algo de lo que «hay que hablar», pero «me niego a dejarlo a la ultraderecha», ha replicado. Su Gobierno «tiene cuerda para rato», ha concluido.