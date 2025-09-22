El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El diputado general, Ramiro González, durante su intervención en el Debate de Política General. rafa Gutiérrez
Pleno de Política General

Álava proyecta incentivos fiscales para el sector de las biociencias

El diputado general defiende la «estabilidad sin precedentes» que ha dado la alianza de PNV y PSE tras sus últimos rifirrafes

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:57

Álava afronta una complicada coyuntura marcada por la inestabilidad económica internacional y el clima de polarización política. Ante ese escenario, el diputado general apuesta por ... impulsar nuevos incentivos fiscales y profundizar en las políticas «transformadoras» con el objetivo de posicionar al territorio en las cotas de bienestar de los países «más avanzados» de Europa. En esa idea incidió Ramiro González este lunes en el segundo Debate de Política General de la legislatura, con una intervención centrada fundamentalmente en lo económico.

elcorreo Álava proyecta incentivos fiscales para el sector de las biociencias

