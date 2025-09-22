Álava proyecta incentivos fiscales para el sector de las biociencias

Álava afronta una complicada coyuntura marcada por la inestabilidad económica internacional y el clima de polarización política. Ante ese escenario, el diputado general apuesta por ... impulsar nuevos incentivos fiscales y profundizar en las políticas «transformadoras» con el objetivo de posicionar al territorio en las cotas de bienestar de los países «más avanzados» de Europa. En esa idea incidió Ramiro González este lunes en el segundo Debate de Política General de la legislatura, con una intervención centrada fundamentalmente en lo económico.

En ese marco, una de las principales medidas anunciadas por el jeltzale es su intención de poner en marcha de incentivos fiscales para las empresas del sector de las biociencias. La Diputación va a iniciar el proceso de «definición» de estas medidas que seguirían la línea de las establecidas para el cine y el audiovisual, una actividad ahora en plena «pujanza». El Ejecutivo de González, que gobierna en minoría, requerirá, además del plácet de la Unión Europea, una mayoría política en las Juntas Generales para sacar adelante la propuesta.

Esta nueva iniciativa en materia tributaria persigue dar «un fuerte impulso» a esta actividad que experimenta un destacado crecimiento en el territorio alavés. «Puede suponer un salto importante para una actividad que puede generar mucha riqueza y empleo para Álava», remarcó el jefe del Ejecutivo foral.

Cruzado el ecuador del mandato, el dirigente del PNV defendió en su alocución los diez años de ejecutivos forales en coalición con el PSE, «una fórmula de gobierno que ha dado una estabilidad sin precedentes» al territorio alavés. Un mensaje que busca limar asperezas con su socio en las instituciones vascas tras los últimos rifirrafes protagonizados por ambas formaciones. El último se produjo a cuenta de la limitación de los precios al alquiler en Vitoria. La alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, reclamó a la institución foral que «agilice su trabajo», a lo que el Gabinete de Ramiro González replicó que ya facilitó los datos solicitados y pidió no generar «confusión». En agosto, el mandatario foral reprochó al Ayuntamiento su laxitud con las pancartas a favor de los presos etarras diciendo que «se toleran por evitar la confrontación». La regidora tildó sus palabras de «no muy afortunadas».

Ese afán por reconducir las relaciones entre jeltzales y socialistas se ha reflejado en el hecho de que el diputado general no ha hecho mención en su parlamento al futuro centro de refugiados de Arana, asunto que más ha enfrentado en las últimas semanas a ambos partidos.

Tras repetir una vez más los datos positivos que arroja la provincia, entre otros el «casi pleno empleo técnico» y un incremento de las exportaciones del 8,2%, González puso el foco en Aiaraldea, golpeada por la crisis industrial. Anunció que el Gobierno vasco y la Diputación trabajan en «un proyecto serio de nueva actividad» para las instalaciones de la extinta Guardian. «Es un proceso largo y complejo, pero confío en que se produzcan buenas noticias en no demasiado tiempo», aseguró.

También se comprometió a hacer «todo lo posible» para garantizar la continuidad de Maderas de Llodio, en situación de ERE. Ante todo, subrayó que para recuperar la fortaleza industrial de la comarca «necesitamos un pacto social por la competitividad para frenar las reticencias que muchas empresas muestran a invertir o mantener sus inversiones».

«Que el TAV llegue de una vez»

Ligado al ámbito fiscal, la defensa del Concierto económico centró también el discurso del máximo dirigente foral, que advirtió de «tentaciones centralizadoras». Tampoco faltaron, un año más, alusiones al Tren de Alta Velocidad. «Es necesario que de una vez por todas llegue a Vitoria y de forma soterrada», reclamó González, que pidió celeridad al Gobierno central. «Debe acelerarse todo lo posible el cumplimiento de los compromisos suscritos para finalizar cuanto antes los trabajos de la llegada a Vitoria, y deben acelerarse los informes técnicos para la conexión con Pamplona», urgió.

Otro gran proyecto en materia de conectividad es la intermodal de Júndiz, cuyas obras están ya finalizadas. A este respecto, el dirigente foral anunció que la Diputación junto con otros socios se presentará a la licitación que próximamente convocará Adif para la gestión de esta plataforma. Sobre vivienda, otro de los grandes problemas que sufre la provincia, el mandatario peneuvista avanzó que la primera fase del programa de promoción de vivienda por parte de la Diputación se pondrá en marcha en Ribera Alta y Elosu. A eso se suma que se abrirá una oficina de atención a pie de calle que centralizará todas las ayudas forales de vivienda «facilitando la información y el acompañamiento de personas y entidades». En cuanto a la implantación de las renovables, González sacó pecho de que «la administración está garantizando la búsqueda de soluciones equilibradas y el desarrollo ordenado, y ello está permitiendo que los proyectos avancen con consenso social».

En una intervención con ausencia total de autocrítica, González presumió de los pactos alcanzados con distintas fuerzas políticas en el último año (aprobó los presupuestos con EH Bildu, las medidas fiscales con el PP y la reforma fiscal con Elkarrekin Podemos) y concluyó lanzando de nuevo una llamada al «diálogo y la colaboración» con los grupos de la oposición. «Mientras la confrontación crece a nuestro alrededor, tenemos una oportunidad única de avanzar en colaboración», sentenció.