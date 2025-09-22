La oposición carga contra un discurso de Ramiro González «plano» y «alejado de la realidad»

Críticas a la fiscalidad del territorio, reproches al supuesto «consenso social» en torno a las renovables y un «paso de puntillas» sobre los problemas de ... la ciudadanía. Esas son las conclusiones que han sacado los grupos políticos de la oposición al discurso del diputado general, que como era previsible no ha convencido ni a EH Bildu, PP, Elkarrekin, Ezker Anitza y Vox.

Eva López de Arroyabe EH Bildu «Necesitamos acuerdos con profundidad y proyectos»

La lideresa de la oposición, Eva López de Arroyabe, ha visto en el diputado general un discurso «inestable», que es el mismo adjetivo con el que ha descrito al Gobierno foral. La portavoz de EH Bildu ha recordado que el Ejecutivo está en minoría y de ahí la necesidad de llegar a pactos con formaciones como la suya, pero ha recordado que «el acuerdo por el acuerdo no sirve».

«Necesitamos acuerdos con profundidad y con proyectos dentro», ha reclamado antes de pedir al jeltzale que deje fuera de las ententes al PP si se quiere evitar la «ola reaccionaria» que ha mencionado González. «Nos preocupa, y mucho, cómo se está dirigiendo este Gobierno y la falta de proyectos estratégicos», ha censurado.

López de Arroyabe no se ha prodigado en el supuesto «consenso social» que el diputado general aprecia en torno a las renovables. «Sobre este asunto, hemos oído bastantes pocas concreciones. Creo que es evidente que necesitamos seguir hablando y que desde luego este Gobierno no se está moviendo lo suficiente. Y cuando lo está haciendo es de la mano de Euskal Herria Bildu», ha replicado a preguntas de la prensa.

En cuanto a la subdenominación de Rioja Alavesa o una posible participación de la denominación en las decisiones de la DOCa Rioja, la cuestión pilla en plena ronda de contactos de EH Bildu con el sector vinícola. Para la portavoz de la coalición abertzale en las Juntas Generales, esta cuestión le ha generado «sorpresa» porque «las decisiones del Consejo Regulador son absolutamente unilaterales sin contar con el sector», ha remachado.

Iñaki Oyarzabal Partido Popular «Pagamos más impuestos que nunca y tenemos peores servicios»

El presidente de los populares alaveses ha centrado su primera réplica en la fiscalidad. Sin entrar al anuncio concreto de los incentivos para el sector biosanitario, Iñaki Oyarzabal, ha recordado los datos récord de recaudación, algo que ha contrapuesto con la pérdida de empresas o autónomos que ha sufrido el territorio en los últimos años, con mención específica a los casos recientes de Aiaraldea.

En el décimo año de mandato de Ramiro González, Oyarzabal ha asegurado que «hoy pagamos más impuestos que nunca y tenemos peores servicios que nunca». Al diputado general también le ha reprochado el PP que no haya tenido «ni una sola palabra para los autónomos alaveses».

Por ello, el líder de los populares ha asegurado que mañana defenderán en sus réplicas que hay que hablar de «cómo afrontar la pérdida de poder adquisitivo de las familias alavesas», algo que en su opinión va ligado a lo recaudado por Hacienda. «Está claro que la reforma fiscal del año pasado lo único que ha servido es para que se aprieten más las tuercas a las familias. Están recaudando más, a diferencia de lo que nos dijeron. Nosotros tenemos que volver a hablar de rebajar la presión fiscal a las familias, a los autónomos y a la pequeña empresa».

David Rodríguez Elkarrekin Podemos «Cada vez hay más distancia entre los que más y menos tienen»

Desde Elkarrekin Podemos, David Rodríguez también ha incidido en el poder adquisitivo de la ciudadanía. El líder de los morados ha hecho hincapié en «la fractura social que se está produciendo en Álava, con cada vez mayor distancia entre los que más y menos tienen».

Rodríguez ha reprochado al diputado general que no haya dedicado palabras de su discurso a cuestiones como «los escasos recursos forales» para personas en situación de «exclusión social residencial» como los sintecho. También ha afeado a González que no hiciese referencia a cuestiones como la salud mental o una zona rural «cada vez más desconectada de la ciudad» con cuestiones como la recogida de papel y cartón, las emisiones del Grupo Otua en Gojain o un servicio de Alavabus «insuficiente» y en el que «prácticamente no hay servicios» durante los fines de semana.

En materia fiscal, los morados fueron los artífices del pacto que permitió sacar adelante -sin Ezker Anitza- la reforma fiscal en Álava. Sobre los incentivos para el sector biosanitario, Rodríguez no ha querido entrar en el fondo de la cuestión, pero sí ha augurado que será una medida que el Gobierno foral «la acabará pactando con el PP». El portavoz de Elkarrekin sí ha pedido a González que apruebe antes de final de año el impuesto especial a la banca, que es una de las medidas que incluía el pacto de la reforma fiscal.

Jonathan Romero Vox «La economía alavesa no va como un tiro»

El único juntero de Vox, Jonathan Romero, ha vuelto a poner en el punto de mira las políticas de acogida del territorio y ha reprochado a González no hablar de «inseguridad». El representante de la formación de extrema derecho en el Legislativo foral ha vuelto a vincular la «inmigración ilegal masiva» y la delincuencia en el territorio. Asimismo, ha reprochado la ausencia de referencias al «macrocentro de refugiados de Arana», del que ha dicho que «va a traer más inseguridad y va a colapsar nuestros servicios sanitarios y sociales, ya de por sí tensionados».

Pero también ha dedicado parte de su análisis a la situación económica. En este punto, Romero ha replicado que «la economía alavesa no va como un tiro» y ha atribuido la buena marcha de indicadores como el PIB a los fondos europeos, que tienen a la provincia «dopada» con los 855 millones de euros que han recibido las empresas del territorio.

Romero, al igual que Oyarzabal, también ha arremetido contra las cifras de recaudación récord que maneja Álava, de las que ha dicho que son «un robo a nuestras familias, a los trabajadores, a la clase obrera, a los autónomos y a las pymes». «El diputado general sólo ha hablado de proyectos públicos, no ha hablado nada de inversión privada. Eso quiere decir que Álava ya no es atractiva por la falta de suelo industrial, por el expolio fiscal al que sufren las empresas y por la inseguridad jurídica», ha criticado.