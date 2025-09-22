El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, saluda a otros junteros mientras los de Elkarrekin conversan con los socialistas Rafa Gutiérrez

La oposición carga contra un discurso de Ramiro González «plano» y «alejado de la realidad»

Bildu recuerda al diputado general que «el acuerdo por el acuerdo no sirve» y el PP dice que el jefe del Ejecutivo foral «da la espalda a la Álava real»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:30

Críticas a la fiscalidad del territorio, reproches al supuesto «consenso social» en torno a las renovables y un «paso de puntillas» sobre los problemas de ... la ciudadanía. Esas son las conclusiones que han sacado los grupos políticos de la oposición al discurso del diputado general, que como era previsible no ha convencido ni a EH Bildu, PP, Elkarrekin, Ezker Anitza y Vox.

