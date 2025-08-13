Okondo toma medidas antes  de proceder a cortes de agua

José Ángel Martínez Viguri Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Okondo ha publicado un bando para reclamar de sus vecinos «un uso responsable del agua» mediante un consumo menor y anunciarles la adopción de medidas restrictivas para garantizar el suministro ante la disminución por el calor del caudal de las captaciones.

El ayuntamiento de la localidad apela «a la responsabilidad de todas y todos los vecinos del municipio» y prohíbe desde ya «regar, limpiar vehículos y utilizar agua potable de la red de abastecimiento de manera irresponsable». De igual manera advierte que el suministro se verá afectado parcialmente a partir de las 23.00 horas por zonas con el objetivo de localizar posibles fugas en la red.

Si estas medidas no fueran suficientes para paliar la sequía, Okondo procedería entonces a «cortes de agua por la noche e interminentes diarios».

