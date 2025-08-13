El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de Okondo. Blanca Castillo

Okondo toma medidas antes  de proceder a cortes de agua

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:23

El Ayuntamiento de Okondo ha publicado un bando para reclamar de sus vecinos «un uso responsable del agua» mediante un consumo menor y anunciarles la adopción de medidas restrictivas para garantizar el suministro ante la disminución por el calor del caudal de las captaciones.

El ayuntamiento de la localidad apela «a la responsabilidad de todas y todos los vecinos del municipio» y prohíbe desde ya «regar, limpiar vehículos y utilizar agua potable de la red de abastecimiento de manera irresponsable». De igual manera advierte que el suministro se verá afectado parcialmente a partir de las 23.00 horas por zonas con el objetivo de localizar posibles fugas en la red.

Si estas medidas no fueran suficientes para paliar la sequía, Okondo procedería entonces a «cortes de agua por la noche e interminentes diarios».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego en La Rioja se adentra en el municipio alavés de Labastida, donde se da por sofocado
  2. 2 Un fuego en La Rioja se adentra en el municipio alavés de Labastida, donde se da por sofocado
  3. 3 El apoyo de la familia de Kerman a los allegados de Joseba, asesinado en Viloria
  4. 4 Prisión preventiva para el presunto autor del homicidio de un vecino de Ribera Alta y concentración en repulsa en Pobes
  5. 5 Pelea multitudinaria en Vitoria: un detenido por propinar «un botellazo en la cabeza» a otro hombre
  6. 6

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  7. 7

    Medio centenar de malienses duermen en las calles de Vitoria a la espera de sus solicitudes de asilo
  8. 8

    Jardineros de Vitoria piden a Etxebarria una reunión para desbloquear el conflicto
  9. 9

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  10. 10

    El ADN explica el desastre de Napoleón en Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Okondo toma medidas antes  de proceder a cortes de agua

Okondo toma medidas antes  de proceder a cortes de agua