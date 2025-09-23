Las obras del centro de refugiados de Arana avanzan mientras el Ministerio analiza la propuesta de Etxebarria de reducirlo La delegada de Gobierno, Marisol Garmendia, ha expresado que este recurso es «necesario» en el mundo «convulso en el que vivimos»

Ania Ibañez Martes, 23 de septiembre 2025, 11:28

La delegada del Gobierno Marisol Garmendia (PSE) ha anunciado este martes durante la presentación del servicio itinerante de expedición de DNI y pasaportes de la Policía Nacional que las obras del centro de refugiados de Arana «discurren con normalidad» y que «se cumplirá el calendario previsto» para completarlo. Ante la petición de la alcaldesa Maider Etxebarria para reducir el número de plazas en el centro ha expresado que «el Ministerio está analizando esa propuesta».

La alcaldesa Maider Etxebarria (PSE) reclamó hace apenas diez días al Gobierno de Pedro Sánchez que redujera las plazas del centro de refugiados de 350 a 200 ante la amplia contestación social y política que arrastra este equipamiento en Euskadi. «En principio, la ministra Elma Sáinz no mostró rechazo a esa propuesta», ha expresado Garmendia «Su compromiso es el de analizarla y darle una viabilidad». La delegada también ha transmitido que «comparte la petición y la entiendo», añadiendo que cree que «son propuestas en positivo». Ha subrayado que este recurso es «necesario» ya que «todos los días estamos viendo que la llegada de inmigrantes y personas peticionarias de asilo a nuestras ciudades no está disminuyendo, sino todo lo contrario». Ha recalcado que esta situación «no va a parar» porque «el mundo en el que vivimos es un mundo absolutamente convulso».

Garmendia ha subrayado que esta situación hace que «necesitemos centros que acojan a estas personas con la dignidad que merecen», lugares con «recursos pedagógicos, de formación e integración en nuestra sociedad», añadiendo que «eso es lo que va a ser el centro de refugiados de Arana». «Un lugar de acogida, de dignidad de esas personas, en especial las familias que están huyendo de la guerra», ha expresado, poniendo como ejemplo la situación en Ucrania, en Gaza o «en muchísimos países de África». «Tenemos que acogerles por dignidad, por compromiso cívico y político también», ha concluido.