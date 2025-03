El obispo de Vitoria, invitado especial para preparar la Semana Santa malagueña

N. S. Lunes, 24 de marzo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Durante la Semana Santa en Málaga, pregones, retiros y charlas son citas tradicionales los días previos, tanto en sedes de las distintas cofradías como en iglesias para preparar este tiempo que rememora la pasión, muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Una de las más importantes y que reúne año tras año a miles de personas se da en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, que acoge en cada edición una serie de conferencias en la recta final de la Cuaresma. Por primera vez en la historia, esta Diócesis andaluza ha invitado a un obispo alavés para protagonizar estas relevantes charlas.

Así, del 25 al 27 de marzo Juan Carlos Elizalde se trasladará a Málaga para impartir estas conferencias en la sede episcopal malagueña. Las tres serán a las 18.30 horas y en ellas el Obispo de Vitoria invitará a todos los asistentes a adentrarse en la Cuaresma como es tiempo litúrgico especial preparatorio para la Semana Santa y la Pascua.

El prelado alavés centrará sus tres ponencias en clave vocacional. El obispo de Vitoria impartirá las tres sesiones bajo tres preguntas a las que dará respuesta durante las dos horas que durarán cada una de sus intervenciones. Esta martes comenzará con su conferencia '¿Para quién soy?', título de la primera jornada donde el obispo se adentrará en el sentido de la vida, el sentido de la existencia, la presencia del Señor y de los hermanos en nuestra vida. La segunda jornada, el miércoles 26, continuando la estela de la primera y bajo el título '¿Qué me lo puede impedir?', Juan Carlos Elizalde advertirá de todo lo que nos puede extraviar o distraer de amar y ser amados, de tener una vida vacía y sin sentido donde la luz se va apagando y crece las oscuridades. La tercera y última sesión será '¿Quién y a quién me envía?', es decir, encontrar nuestra aportación personal en el mundo, nuestra vocación vital, saber para quién me envía el Señor y en qué circunstancias, con qué acentos y con qué prioridades.

En su visita andaluza, el prelado se reunirá con su homologo, Jesús Catalá, obispo de Málaga, visitará el Seminario malagueño que cuenta con 11 seminaristas y conocerá varias realidades eclesiales como los colegios diocesanos con más de 8.000 alumnos y 600 docentes. También conocerá de cerca el peso de las cofradías y hermandades de la Semana Santa malagueña así como varias de las imágenes más veneradas y populares que año tras año salen por las calles de esta ciudad de cerca de 600.000 habitantes.