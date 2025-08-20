El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efectivos llegados desde Euskadi reciben instrucciones sobre el terreno para enfrentar el fuego.

Efectivos llegados desde Euskadi reciben instrucciones sobre el terreno para enfrentar el fuego. David Olabarri

«Nunca habíamos visto algo así»

Los servicios de emergencias llegados desde Euskadi ayudaron a evitar que las llamas alcanzasen una pequeña aldea

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Casasuertes

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:08

Casasuertes fue evacuado el 16 de agosto. En invierno ya no vive nadie en esta pequeña y preciosa aldea de la montaña de León, no ... hay cobertura y la nieve puede llegar hasta las ventanas. Pero ese día había 150 personas en las fiestas patronales. Todos ellos tuvieron que ser desalojados de sus casas por el avance de uno de los muchos incendios que están devorando esta zona de la comunidad de Castilla y León, considerada de especial interés natural. «Jamás habíamos visto nada parecido», confiesa Pedro Luis Álvarez, alcalde de Barón, el municipio del que forma parte este núcleo rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Vitoria retira la terraza del bar del Prado y estudia hacer lo mismo con las de La Florida
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5

    Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte
  6. 6

    Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor
  7. 7

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
  8. 8

    Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína
  9. 9 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  10. 10

    El Ayuntamiento de Vitoria retira la terraza del bar del Prado y estudia hacer lo mismo con las de La Florida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nunca habíamos visto algo así»