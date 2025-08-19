Nuevo hito en las renovables de Álava: Vitoria cultivará manzanos a la sombra de placas fotovoltaicas La 'startup' Powerfultree, una de las participantes en 'Araba Venture', ha diseñado el 'software' que determinará la posición más óptima de los paneles de la instalación, que construirá Iberdrola

Nuevo hito en el desarrollo de las energías renovables en Álava. Iberdrola ha confirmado este martes que construirá en Vitoria la primera planta agrovoltaica para combinar la energía solar con el cultivo de manzanas en la comunidad autónoma. El proyecto de la energética vasca para combinar agricultura y fotovoltaicas, avanzado por este periódico en febrero, llegará a Álava de la mano de la 'startup' Powerfultree.

La incipiente compañía, radicada en Álava, fue una de las participantes en Araba Venture, el evento que reúne a 'startups', empresas e inversores impulsado por EL CORREO, la Diputación, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital. Esta iniciativa nació con el propósito de unir fuerzas para apoyar el talento alavés ofreciendo a las empresas del territorio que emplean la tecnología puntera un espacio en el que poder generar oportunidades de negocio y financiación.

Powerfultree está especializada en la tecnología agrovoltaica, que compagina el uso del suelo para la producción agrícola y de energía limpia. Gracias a su participación en el programa municipal 'Vitoria-Gasteiz Ciudad Laboratorio 2024', una de las instalaciones que pondrá próximamente en marcha está en Abetxuko, en Basaldea, en el Centro de Empresas Agroecológicas. Allí su algoritmo demostrará durante los próximos 25 años cuánto puede hacer por mejorar el rendimiento de los manzanos de sidra autóctonos que crecerán a su sombra. Sus placas fotovoltaicas ocuparán una parcela de algo más de una hectárea y la energía generada abastecerá a empresas situadas en un radio de dos kilómetros.

La ingeniería alavesa ha diseñado el denominado 'software' de posicionamiento. El sistema informático, a través de la inteligencia artificial, determinará en cada momento «la posición óptima de las placas solares». Los paneles estarán colocados en una estructura porticada a 4,1 metros sobre los manzanos. Estos posibilitarán no solo el suministro de energía limpia, sino que también brindarán otros beneficios como, por ejemplo, la generación de sombra, la reducción de la irradiación y su estrés térmico, la protección de los árboles de la climatología adversa influenciada por el cambio climático, la mejora de la calidad del suelo y del cultivo y la reducción del uso de agua, entre otros. A la estructura porticada principal se añade un «novedoso diseño de cables tensados en acero de alta resistencia» con prestaciones que permitirán el tránsito libre de vehículos agrícolas y reducirán los costes de mantenimiento de la planta.

Iberdrola, por su parte, será la encargada de construir esta innovadora planta, que se levantará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria para potenciar el cultivo de manzanas para «la producción de sidra de alta calidad y a producir energía eléctrica renovable». Entre otros objetivos, detalla la compañía vasca, el proyecto persigue, en el ámbito de la producción sostenible, «el impulso de la agricultura ecológica, generando en el medio plazo empleo y negocios en torno al sector de la producción y a la distribución de producto ecológico agrario alavés», apostilla.

La empresa explotadora de la plantación de los manzanos será Sidrería Kuartango, «referente en la investigación y desarrollo de iniciativas agrícolas en Álava», destaca Iberdrola. Su objetivo con este proyecto pasa por impulsar la producción de manzana local.

La instalación de 901 kW instalados en placas fotovoltaicas es un proyecto de I+D hibridada con baterías y ha sido el único de carácter agrovoltaico seleccionado en el País Vasco dentro de la Primera Convocatoria de los programas de ayudas a la inversión en proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento.