Un nuevo atropello en el polémico cruce de Judimendi

La asociación vecinal del barrio ha reclamado varias veces al Ayuntamiento más seguridad en un punto negro que ha vivido varios episodios parecidos este mismo año

I. M.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:32

Un nuevo atropello reaviva la polémica del controvertido cruce entre la calle Olaguíbel y la Avenida Judimendi. Se trata de un varón que cruzaba la calle y ha sido embestido por un vehículo, lo que ha obligado a la Policía Local a limitar el tráfico en la zona. No es nuevo. Es uno de los considerados puntos negros de la ciudad, que ya vivió episodios parecido en junio y en septiembre.

Hace ya dos años, en diciembre de 2024, que los vecinos reclamaron la colocación de un semáforo ahí tras el atropello mortal de una persona de 76 años. Aquella noticia sobrecogió a un barrio que, según destacó entonces su presidente, Ángel Madina, llevaba tiempo «denunciando ante el Ayuntamiento» la necesidad de implantar medidas de seguridad en una zona propensa a este tipo de «sustos».

Tras los últimos atropellos, el últuimo en septiembre, el colectivo insistió en ello, pero hasta el momento «no se han tomando las medidas necesarias para evitar estos trágicos accidentes».

Este año, además, está siendo particularmente trágico en las calles de la capital alavesa, donde ya han fallecido dos personas por atropello. En julio fue una mujer de 90 años, arrollada por un coche en la calle Reyes de Navarra cuando cruzaba, ayudada por un andador, por un paso de cebra. Al volante iba un hombre de mas de 80 años.

El último caso, hace apenas un mes, fue en el barrio de Sansomendi, donde una mujer fue atropellada el 13 de octubre y falleció posteriormente en el hospital de Txagorritxu dos semanas más tarde.

