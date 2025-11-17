El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un ertzaina accede al interior del centro penitenciario de Zaballa, el más grande de Euskadi. Rafa Gutiérrez

Nueva agresión a funcionarios en la mayor cárcel vasca

Un preso ataca a dos trabajadores en el módulo de ingresos. El incidente se reconduce con la intervención de la Ertzaintza

David González

David González

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:43

Nueva agresión en la mayor cárcel vasca. Esta mañana de lunes, un interno ha lesionado a dos funcionarios de la prisión de Zaballa. Según ha ... sabido este periódico de fuentes penitenciarias y policiales, el ataque ha tenido lugar en el módulo de ingresos, el mismo donde hace unos días también fue golpeado a traición otro empleado.

