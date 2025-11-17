Nueva agresión a funcionarios en la mayor cárcel vasca

Nueva agresión en la mayor cárcel vasca. Esta mañana de lunes, un interno ha lesionado a dos funcionarios de la prisión de Zaballa. Según ha ... sabido este periódico de fuentes penitenciarias y policiales, el ataque ha tenido lugar en el módulo de ingresos, el mismo donde hace unos días también fue golpeado a traición otro empleado.

El de esta mañana aún se investiga. Sí ha trascendido que el preso ha iniciado «una discusión». Al parecer se ha puesto «muy agresivo» y supuestamente no ha atendido a razones cuando varios trabajadores del centro penitenciario han intentado calmarle.

En un momento dado habría atacado a un funcionario, que ha sido asistido por un par de compañeros más. Durante la trifulca ha habido dos lesionados. «Uno, en una muñeca; y el otro, en una rodilla», han deslizado fuentes conocedoras del incidente.

«Providencial»

La violencia con la que se ha empleado este interno ha sido tal que ni siquiera entre tres funcionarios han sido capaces de reducirle. Esa situación ha coincidido con la aparición de patrulleros de la Ertzaintza, quienes venían a recoger a otro reo. «Su llegada ha resultado providencial. A partir de ahí la situación se ha reconducido», matizan los medios consultados.

Esta agresión llega varias horas antes de la concentración convocada hoy a las 14.15 horas por el sindicato ELA para «denunciar la falta de medios y de plantilla». La protesta será en el acceso principal del centro penitenciario de Álava.