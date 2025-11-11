Ataca a un funcionario de la mayor cárcel vasca tras pedir hablar por teléfono

Un funcionario de la cárcel alavesa de Zaballa sufrió el viernes una agresión a manos de un interno recién llegado. Según ha sabido este periódico ... de fuentes de la plantilla y corroboró el Departamento vasco de Justicia, el reo atacó a traición al trabajador cuando éste fue a buscarle a la celda, en el módulo de ingresos.

El preso recién llegado pidió hacer una llamada, para lo que hacía falta que le acompañaran desde la segunda planta a la primera, lugar donde se ubica el teléfono. Cuando el trabajador abrió la compuerta, el recluso le agredió. «Le dio dos cabezazos, pero el funcionario pudo reaccionar y reducirle», interpela Justicia.

Era el único empleado en esa galería. En el nivel inferior había otros cuatro que pudieron auxiliarle. La víctima fue evacuada a un centro médico, donde recibió la baja para recuperarse de sus heridas, que en principio no revisten gravedad.

Medios de la plantilla de Zaballa advierten de que «este tipo de ataques van a continuar mientras no se abra el módulo de aislamiento para estos internos tan violentos». Ese servicio todavía carece de fecha, mientras que el centro penitenciario marca máximos con más de mil internos.

Se activa al marcharse

El agresor, al que le han retirado cualquier privilegio, es un habitual de esta instalación. A finales de septiembre recuperó la libertad tras cumplir condena por maltratar a su antigua compañera sentimental. Y lo primero que hizo fue dirigirse al edificio de esta mujer, en Vitoria, pese a tenerlo prohibido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Logró su objetivo ya que su pulsera telemática falló. Este dispositivo del Gobierno central tendría que haberse activado al acercarse «a menos de 500 metros» del bloque.

Timbró varias veces. Como esta mujer no le abrió, se marchó. La pulsera Cometa sólo se activó cuando ya había abandonado el área de exclusión. Agentes de la Ertzaintza le arrestaron días después e ingresó en prisión. Todo apunta a que habría recuperado la libertad hasta su retorno el viernes pasado.