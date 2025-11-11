El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las galerías de la prisión alavesa de Zaballa. B. Castillo

Prisión de Zaballa

Ataca a un funcionario de la mayor cárcel vasca tras pedir hablar por teléfono

Es el mismo preso que en septiembre, nada más recuperar la libertad, se plantó en casa de su expareja en Vitoria gracias a que falló su pulsera telemática

David González

David González

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:12

Un funcionario de la cárcel alavesa de Zaballa sufrió el viernes una agresión a manos de un interno recién llegado. Según ha sabido este periódico ... de fuentes de la plantilla y corroboró el Departamento vasco de Justicia, el reo atacó a traición al trabajador cuando éste fue a buscarle a la celda, en el módulo de ingresos.

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
    Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta
    La Unión elimina 8 viajes de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»
  5. 5 Arden tres contenedores en pleno centro de Vitoria
    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
