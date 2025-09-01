El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nagore Robles en la presentación en el FesTVal. Rafa Gutiérrez

Nagore Robles presentará el 'casting' de Gran Hermano en su regreso a Mediaset: «Va a ser histórico»

El espacio se emitirá en abierto en la nueva plataforma del grupo, que estrena otro programa con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:28

Nagore Robles vuelve a sus raíces. La bilbaína se pone al frente 'Uno de GH20', una especie de 'reality' dentro de un 'reality' en el ... que se seleccionará a uno de los concursantes de la próxima edición de Gran Hermano. La mediática exconcursante, que ha avanzado los detalles de este espacio este lunes en la jornada inaugural del FesTVal de Vitoria, ejercerá este rol en su regreso a la que considera «mi casa», Mediaset.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  2. 2

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  3. 3

    Un alavés de 15 años en la élite de la gimnasia rítmica
  4. 4 Un muerto y un herido en un choque frontal entre dos vehículos en el puerto de Azáceta
  5. 5

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: Â«Es estar muerto en vidaÂ»
  6. 6

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  7. 7

    Destroza una mampara en el hospital Txagorritxu porque tardaban en atenderle
  8. 8

    El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente
  9. 9

    El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel
  10. 10

    La Laurel ya no es lo que era

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nagore Robles presentará el 'casting' de Gran Hermano en su regreso a Mediaset: «Va a ser histórico»

Nagore Robles presentará el &#039;casting&#039; de Gran Hermano en su regreso a Mediaset: «Va a ser histórico»