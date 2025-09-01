Nagore Robles presentará el 'casting' de Gran Hermano en su regreso a Mediaset: «Va a ser histórico»

Nagore Robles vuelve a sus raíces. La bilbaína se pone al frente 'Uno de GH20', una especie de 'reality' dentro de un 'reality' en el ... que se seleccionará a uno de los concursantes de la próxima edición de Gran Hermano. La mediática exconcursante, que ha avanzado los detalles de este espacio este lunes en la jornada inaugural del FesTVal de Vitoria, ejercerá este rol en su regreso a la que considera «mi casa», Mediaset.

Y es que este novedoso espacio se emitirá en abierto y de forma gratuita dentro de la parrilla de contenidos de Mediaset Infinity, la nueva plataforma de 'streaming' del grupo al que pertenece Telecinco. Como una de las apuestas estrella de la parrilla otoñal de la plataforma, el programa permitirá ver a los aspirantes a 'GH' las 24 horas del día a través de dos señales de directo y contará con dos galas semanales.

«Por primera vez vamos a vivir ese casting desde el principio, vamos a ver a los concursantes 24/7 para ver qué se cuece desde primera hora, como nos gusta, habrá muchas sorpresas. El público tendrá protagonismo porque podrá votar por su favorito cada semana a través de la 'app' de Mediaset Infinity. Varios ex de GH serán parte activa como 'padrinos' de los candidatos. Algo histórico», ha desgranado Robles, que ha confesado ponerse al frente del proyecto con «muchísima ilusión; va a ser experiencia maravillosa y vamos a disfrutar muchísimo». «No puedo creer que vaya a tener un plató tan impresionante».

«Me expulsaron rápido»

Tras 25 años, más de un millón personas se han apuntado a los diversos procesos de selección de este programa que acumula «32 ediciones» y «547 concursantes», ha detallado la mediática vasca. ¿Cómo logró ingresar ella y cómo fue su andadura? «Yo decía 'soy buen rollo las 24 horas', realmente me lo creía, luego la casa te muestra una realidad y una radiografía emocional de cómo eres, te saca los puntos fuertes y débiles. Me expulsaron rápido, la audiencia no siempre está acertada», ha comentado entre risas.

Otra de las novedades de esta primera temporada de la nueva plataforma que sustituye a Mitele tendrá a Sebastián Gallego como conductor y Oriana Marzoli como colaboradora especial. El espacio, 'Loco amor', «quiere descubrir cómo las nuevas generaciones encuentran el amor».

Ampliar

Con un horario de emisión de lunes a viernes, el programa consistirá en que dos solteros vayan escogiendo entre tres pretendientes. «El objetivo es llevar las relaciones al contacto, a la piel...», ha descrito Gallego, recalcando que entre los participantes «cabe todo tipo de orientación sexual».

Oriana ha lanzado algunas recomendaciones para los aspirantes: «Que se entreguen al cien por cien, que no se corten. He tenido amores bastante locos, he hecho partícipe a la gente de eso y no me arrepiento en absoluto. Estas experiencias te cambian la vida».

Las novedades de Mediaset Infinity para otoño

Al margen de estas dos apuestas, el grupo ha detallado las otras producciones originales que estrenará este cuatrimestre en su nueva plataforma de streaming:

'Ultimate Warrior': Dedicado a la competición de artes marciales mixtas, dará continuidad a 'Warrior Games' que tendrá como colofón un gran combate en directo en el que se elegirá al campeón.

'Madres desde el corazón': Entrevistas con Sánchez de Lara, que tendrá «invitadas muy potentes».

'Me quedo conmigo': Documental de cuatro episodios donde una psicológa entrevistará al cantante Lucas, de Andy y Lucas.

'Maria Corleone': Serie italiana ambientada en Palermo y con «pinceladas» de Nueva York.

'(L)over': Documental de amores y desamores de parejas famosas.

'La Húngara': Documental sobre la cantante.

Documental sobre la mudanza de Gran Hermano desde Guadalix a su nueva casa.

Dos formatos de 'La isla de las tentaciones': el 'casting' de la novena edición y el especial 'Rumbo a La isla de las tentaciones'.