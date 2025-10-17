El museo Artium abre sus puertas hoy y mañana a la performance

Ramón Albertus Viernes, 17 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

«El carácter efímero de la performance hace que sea único e irrepetible». De esta manera resumen Iñaki Martínez Antelo y Catalina Lozano, comisarios del ciclo Lazos mecánicos, la particularidad de un programa que vuelve a tomar diferentes espacios del museo Artium de Vitoria y las plazas de alrededor con propuestas en vivo que van más allá de lo expositivo. No es algo estático. Lecturas dramatizadas, danza, poesía, música.... son algunas de las disciplinas en las que se mueven las propuestas que se celebran este 17 y 18 de octubre.

El arranque de este programa con entrada gratuita lo protagoniza la vitoriana Ángela Millano (Vitoria, 1987). Bajo el título 'Escarlet' (17 de octubre, 18.30), la artista se deja «ver y observar». Sus piezas se insertan en el «marco conceptual de lo raro, como aquello que, perteneciendo a este mundo y siendo algo familiar, no termina de encaja», recoge el programa de mano. Más tarde, Leonor Leal presenta una «charla bailada» que habla del mundo del flamenco (17 de octubre, 19.30). Esta bailaora cuenta con un amplio recorrido en festivales internacionales de flamenco de todo el mundo.

Leonor Leal; Millano (fotografía de Ángela Loza), María Salgado (fotografía de Carmen Verdú).

El programa, que cuenta con el apoyo de Laboral Kutxa, nació en 2023 y va camino de consolidarse como una propuesta en la que el museo se abre a acciones que tienen que ver con lo escénico y actoral. En la jornada del sábado 18 de octubre el arranque le corresponde al artista belga Patrick Hamilton, que presenta su primera performance, 'La carta roja' (12.30). En esa acción ideada para la ocasión se lee una carta construida con «fragmentos de otras cartas y textos» en torno a cómo Chile se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo a escala mundial a partir del golpe militar del año 1973. El concierto experimental de Clo Plas (Xiana Arias y Berio Molina) se producirá a las 13.00.

En el turno de tarde, la actuación de Estanis Comella (18.00) en la sala de exposiciones donde se exhibe 'h', de Josu Bilbao, mientras que María Salgado oficia el cierre poético en el exterior del museo. En concreto en la plaza donde se encuentra instalada la obra 'Números primos', de Esther Ferrer.