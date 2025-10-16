El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un gran muro rojo ha comenzado a instalarse en la plaza de la Virgen Blanca.

Un gran muro rojo ha comenzado a instalarse en la plaza de la Virgen Blanca. Igor Aizpuru

El muro de Berlín se levanta en la plaza de la Virgen Blanca

El artista Sebastián Bayo erige una barrera de cuatro metros de altura, una propuesta del programa de la Bienal de Arquitectura de Euskadi

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Un gran muro rojo dividirá en dos la plaza de la Virgen Blanca. Se trata de una espectacular estructura que se ha empezado a levantar ... con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak), que se celebra en las tres capitales vascas durante los meses de octubre y noviembre. Denominada 'Utopía: prohibido el paso', esta instalación medirá cuatro metros de altura e invitarán a los viandantes a pintar e intervenir en ella «como símbolo de expresión colectiva», resaltó la organización en el momento de su presentación. Esta previsto que el montaje se lleve a cabo entre este jueves y viernes, mientras que la inauguración se prevé para la próxima semana. Acerca de la duración de esta instalación, desde Mugak avanzan que se prevé que permanezca hasta el 13 de noviembre.

