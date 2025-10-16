El muro de Berlín se levanta en la plaza de la Virgen Blanca

Un gran muro rojo dividirá en dos la plaza de la Virgen Blanca. Se trata de una espectacular estructura que se ha empezado a levantar ... con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak), que se celebra en las tres capitales vascas durante los meses de octubre y noviembre. Denominada 'Utopía: prohibido el paso', esta instalación medirá cuatro metros de altura e invitarán a los viandantes a pintar e intervenir en ella «como símbolo de expresión colectiva», resaltó la organización en el momento de su presentación. Esta previsto que el montaje se lleve a cabo entre este jueves y viernes, mientras que la inauguración se prevé para la próxima semana. Acerca de la duración de esta instalación, desde Mugak avanzan que se prevé que permanezca hasta el 13 de noviembre.

Con esta muralla se pretende acercar una reflexión sobre las «divisiones reales y simbólicas que fragmentan el mundo». Esta propuesta lleva la firma de Sebastián Bayo (Madrid, 1990), que se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Para Bayo, el ideólogo de esta intervención, esta barrera arquitectónica -que impedirá el paso por una parte y la visión de lo que queda detrás- busca «forzar una reflexión y una reacción contra el propio muro». «Lo convierte en medio de expresión y exposición de opiniones, conductor del debate y registro de su propia provocación», apunta el artista. Eso sí, la barrera no atravesará toda la plaza y habrá vías de acceso por los laterales. El emplazamiento, la parte sur de la plaza, se ha elegido «tras el estudio de las trazas de la muralla medieval de la ciudad, recreando una ficticia prolongación de la misma».

Esta intervención recordará al muro de Berlín, que separó la parte Oriental de dominio soviético y la Occidental. La intervención fue elegida la semana pasada entre las múltiples propuestas llegadas de diferentes partes del mundo para la convocatoria 'ONSITE Mugak'. «35 años después de la caída del muro de Berlín, el mundo no parece poner fin a las divisiones entre territorios y sociedades», apunta la organización de la Bienal.

'Utopía: prohibido el paso' es la propuesta ganadora de la Bienal de Arquitectura Mugak, elegida por un jurado profesional con figuras de relevancia nacional e internacional como la comisaria de la Bienal, María Arana; Maite Apezteguía, representante del COAVN Álava; Nuño Mardones, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra; y Sofia Lekka, redactora jefe de la reconocida revista de arquitectura y diseño designboom, entre otros.

Junto a 'Utopía: prohibido el paso' se premiaron otras dos propuestas en Vitoria, que abordan «la utopía desde una dimensión expresiva y participativa»: 'URA: Urban Rain Architecture', llegada desde Madrid y creada por Noemí Gómez Lobo, Diego Martín Sánchez y Jonas Klaassen; y 'Arquitectura de reflexión', de Sergi Viñals Musquera y Héctor Lautaro Longo (Barcelona), una caja de espejos rodeada de vegetación.