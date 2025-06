El Mirador: Cuando la risa reina entre viñedos

Joseba Fiestras Sábado, 14 de junio 2025, 00:17 Comenta Compartir

Durante unos días, en Rioja Alavesa las copas no se llenan solo de tempranillo, sino de chistes, monólogos y comediantes sueltos entre los viñedos. La segunda edición de Ziekokokomedia reunió en Elciego a los y las artistas con más salero. Impulsadas por el actor alavés Gorka Aguinagalde, las jornadas culminaron con una comida de hermandad en la que, cómo no, reinó el buen humor. Con mucha guasa, Agustín Jiménez, Santi Ugalde y Gurutze Beitia analizaron la situación de la comedia actual provocando carcajadas entre la audiencia. El alcalde de Elciego, Juan Carlos Uribe, no quiso perderse el divertido coloquio, lo mismo que el cineasta Kepa Sojo y la productora Sonia Pacios.

En Ziekokokomedia, las barricas maduran en silencio, pero el público no puede parar de reír. Humor del bueno, vino del mejor y espacios donde hasta las piedras sonríen si alguien tropieza con gracia. Y todo con la mejor banda sonora porque no faltan pasacalles a cargo de los Gaiteros de Elciego y Dantzaris y, para rematar la faena, Rockalean fusiona la percusión, el movimiento, el baile y una dosis de adrenalina musical. Luis Mari Moreno 'Pirata', Eneko Fernández, Odei Astibia, Jon Viejo y Mikel Sukunza animaron las arterias del pueblo y pusieron a bailar a artistas como Maribel Salas, Íñigo Salinero o Aroa Berrozpe.

Mintxo Cemillán dibujaba caricaturas a quienes se acercaban a su stand, mientras Iñaki Maruri y Mitxel Santamarina preparaban su 'Bingoz bingo', una propuesta divertida y educativa para fomentar el aprendizaje del euskera entre las y los más pequeños. Se sumaron a la fiesta el ex futbolista del Athletic Koikili Lertxundi; la actriz Itxaso Quintana; Silvia Tobalina, del Restaurante Andere; o el músico Mitxel Ortega. Los cómicos Sergio Arróspide, Leire Orbe y Axlor Riezu también se dejaron caer por Elciego en unas jornadas originales y muy atractivas que tienen buen futuro.