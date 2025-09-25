El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leire Gordo, Kattalin Elezkano, Maeva Morlesin, Naroa Arandia, Naia Ordorika, Iraide Macías y Laura Macías.

Vida social

El Mirador: Quince años con la misma ilusión

La Escuela para el Empoderamiento Feminista inaugura su decimoquinta edición con 'Ausarta', montaje creado por Loturak Dantza Konpainia

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:08

Vitoria vuelve a convertirse en punto de encuentro para el pensamiento crítico, la igualdad y la acción transformadora. La Escuela para el Empoderamiento Feminista celebra ... su XV edición, consolidándose como un espacio de referencia donde teoría y práctica se entrelazan para impulsar nuevas miradas sobre la justicia social y la vida en común. Más de una década después de su nacimiento, la Escuela no solo mantiene intacta su fuerza, sino que se reinventa cada año para responder a los retos actuales, abriendo las puertas a voces diversas, debates necesarios y propuestas que apuntan hacia un futuro más igualitario. La concejala de Igualdad, Ana López de Uralde, presidió la inauguración del curso junto a las ediles Maider Uriarte, de EH Bildu, e Izaskun Reyes, del PNV.

