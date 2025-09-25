El Mirador: Quince años con la misma ilusión

Vitoria vuelve a convertirse en punto de encuentro para el pensamiento crítico, la igualdad y la acción transformadora. La Escuela para el Empoderamiento Feminista celebra ... su XV edición, consolidándose como un espacio de referencia donde teoría y práctica se entrelazan para impulsar nuevas miradas sobre la justicia social y la vida en común. Más de una década después de su nacimiento, la Escuela no solo mantiene intacta su fuerza, sino que se reinventa cada año para responder a los retos actuales, abriendo las puertas a voces diversas, debates necesarios y propuestas que apuntan hacia un futuro más igualitario. La concejala de Igualdad, Ana López de Uralde, presidió la inauguración del curso junto a las ediles Maider Uriarte, de EH Bildu, e Izaskun Reyes, del PNV.

Una impactante propuesta de danza creada por Loturak Dantza Konpainia abrió las jornadas en el Teatro Beñat Etxepare del Centro Cívico Iparralde. Rosa Rementeria es la directora de 'Ausarta', un montaje interpretado por Naia Ordorika, Iraide Macías, Leire Gordo, Maeva Morlesin, Laura Macías, Naroa Arandia y Kattalin Elezkano. José Luis Magaña se encargó de la coreografía que ofrecía una mirada valiente, física y poética sobre el bombardeo de Gernika. Aplaudieron la obra asistentes como Zulema Mendes, Rocío Ruiz, Natasha Rueda y Nerea Merino.

Lejos de los relatos oficiales, 'Ausarta' pone en el centro la fuerza de quienes resistieron e invita a preguntarse qué significa hoy ser valiente. Una pieza conmovedora, potente y necesaria con una gran puesta en escena. Así lo entendieron espectadoras como Rosa Plazaola, Inma Larrañaga, Lur Illera, Marisol Ruiz, Lourdes Garnique, Angi Silva o Lucía López.

La siguiente cita será con Mai Al Bayoumi, una refugiada palestina, militante por el derecho al retorno y la defensa de la resistencia. La activista social pronunciará una interesante conferencia el próximo 1 de octubre en la Casa de las Mujeres, un espacio dedicado a favorecer el empoderamiento feminista individual y colectivo.