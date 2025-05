El Mirador: Jóvenes con grandes ideas

Joseba Fiestras Jueves, 15 de mayo 2025, 00:17 Comenta Compartir

Una pantalla táctil que permite a la clientela de una tienda de moda ahorrar tiempo a la hora de probarse prendas, escaneando al personal y anticipando la talla concreta que necesita es la propuesta ganadora del programa 'Aprendiendo a Emprender', un proyecto que busca concienciar y formar al alumnado de 4º de ESO en cultura empresarial. El programa es una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, Ajebask, que cuenta con el apoyo de la Diputación y de la Fundación Vital.

Cinco alumnas del Colegio Santa María Marianistas, Jimena Sobrón, Maia García Ariño, Enma Reparati, Maialen Claver e Iria Martínez, apostaron por 'Look and Try', idea vencedora en el certamen. Las jóvenes lo celebraban con su profesora Lara Huarte. El segundo galardón recayó en un cuarteto femenino de Carmelitas Sagrado Corazón por la iniciativa 'Zafiria'. Paula Herrero, Maitane Vicente, Uxue Chávarri y Lucía Heredero festejaron la noticia, lo mismo que Naira Gómez, Paula Montero, Unax Cruz y Ion Somalinos, de Urkide, que alcanzaron el 'bronce' con 'Smart cart'.

A lo largo del curso escolar, más de 500 alumnos y alumnas de doce centros educativos de Vitoria –Assa ikastola, Carmelitas Sagrado Corazón, Niño Jesús, Olabide Ikastola, Escolapias Paula Montal, Sagrado Corazón Corazonistas, San Viator, Urkide, Vera Cruz, Los Herrán ikastetxea, Inmaculada Concepción y Santa María Marianistas– han probado con el espíritu emprendedor de una manera proactiva y práctica. Para ello, de la mano de cinco formadores, han tomado parte en más de cien sesiones a cuyo término se presentaron más de un centenar de ideas de negocio. Los 19 finalistas hicieron su exposición pública en la sala Kulturunea de Dendaraba. La directora de Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua; el presidente de Ajebask-Álava, Íñigo Ruiz; Javier Valle, de PKF Attest; y Gorka Gonzalo, de Hodeitek; felicitaron a los triunfadoros junto a Ana Muguerza y Jonatan Enríquez.

Estudiantes del colegio Vera Cruz como Carlota Elorza, Eneritz Díez, Marta Sanz o Aitor Clemente, entre otros, aplaudieron a sus compañeros desde sus butacas.