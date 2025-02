Un millar de vitorianos comparten coche para acudir a trabajar a los polígonos industriales

Más de 10.000 vehículos circulan cada día hacia el polígono de Júndiz, el mayor parque empresarial del País Vasco. Otros 3.000 se desplazan hasta el de Miñano. Y muchos de ellos lo hacen con un solo pasajero por vehículo, como constatan los propios ... conductores. Algunos se empiezan a organizar para tratar de reducir ese perjuicio al medio ambiente y al bolsillo. Compartir viajes en automóvil (denominado 'carpooling' en inglés) es ya una rutina para un millar de personas en Vitoria.

Alrededor de la mitad son usuarios de la aplicación móvil 'Karos', que actúa como «asistente de movilidad inteligente» y ofrece «itinerarios puerta a puerta personalizados y optimizados». Desde el lanzamiento de esta plataforma, la cifra de viajes concertados asciende a más de 45.000, mientras que se ha evitado la emisión de más de 91 toneladas de CO2 a la atmósfera. Son cifras que destacan desde el Ayuntamiento, impulsor de esta iniciativa piloto junto al Centro de Estudios Ambientales (CEA). La previsión es que esta experiencia que ayuda a «reducir la huella de carbono» y desarrollada con financiación europea tenga continuidad, por ahora, hasta agosto.

46.000 viajes se han realizado a través de aplicaciones de 'carpooling' que utilizan trabajadores de Vitoria. En el caso de la que emplean lo de Miñano, en dos meses se han duplicado los viajes registrados.

En el caso de Miñano se cuenta con la alternativa ParkeCarpool, abierta a cualquier persona que necesite desplazarse hacia o desde este polígono ubicado a 12 kilómetros del centro de la capital alavesa. Basta descargar la 'app' Hoop Carpool y buscar personas que hacen una ruta similar, compartiendo gastos de viaje sin comisiones. En estos momentos hay cerca de 300 usuarios registrados, avanzan a EL CORREO desde el Parque Tecnológico. Ya suman 753 viajes con varias cifras que reflejan sus beneficios: todos estos trayectos han supuesto 20.510 kilómetros recorridos, distancia mayor que lo que mide el océano Pacífico; y 2.871 kilogramos de CO2 ahorrados, equivalente a la cantidad que absorben 143 árboles en un año, comparan a modo de ejemplo.

De hecho, destacan que «se está registrando una clara tendencia al alza» en el uso de la 'app', dado que en diciembre de 2024 se han duplicado los viajes respecto a a octubre del mismo año y, además, los recorridos a mediados de enero casi alcanzaban a los de todo el mes precedente. «La movilidad es uno de los retos del Parque Tecnológico de Euskadi. En Campus Vitoria-Gasteiz nuestro objetivo es reducir el número de vehículos que se desplazan y, en consecuencia, disminuir las emisiones», remarca Itziar Epalza, directora general del Parque Tecnológico de Euskadi.

«Para ello, estamos trabajando en alternativas como la 'app' para compartir coche, el fomento del uso de la bicicleta a través de la futura vía ciclista que conectará el centro urbano con el parque, y un mayor impulso al transporte colectivo», destaca.

En este último ámbito, el número de usuarios de autobús a Miñano se incrementó un 10% el último año, alcanzando un número «récord» de 45.000 billetes. El modelo de transporte colectivo que conecta el centro de la capital con este polo empresarial cuenta con un total de 11 servicios desde las 7.00 de la mañana hasta las 17.40 horas. De acuerdo con el «compromiso con la movilidad sostenible», el modelo se está transformando hacia servicios lanzadera apoyándose en la red de transporte público de Vitoria, reduciendo así recorridos y «minimizando» la contaminación.

«Ayuda a gestionar el tiempo»

A Begoña Gómez, que como conductora comparte su coche para ir a Miñano, le supone un importante ahorro en combustible. «De los 1,50 euros que me cuesta cada viaje, obtengo 1 euro, más de la mitad. Y eso que solo llevo a una persona». Además, «por hacer 10 viajes al mes te dan bonos para combustible». Esta trabajadora de Cegasa se sumó a la iniciativa a finales de 2023. «Me desplazaba a diario sola, y en mis trayectos observaba que casi todas las personas viajábamos así. Así que cuando me presentaron esta solución de movilidad y todas sus ventajas, lo tuve claro», asegura.

Su compañera de ruta, Elena Krupskaya, opina igual. «Utilizo el 'carpooling' a diario». Según expone, «trabajo en el Parque desde hace cinco años y siempre me ha sorprendido que tantas personas hagamos el mismo trayecto de casa al trabajo cada uno en su propio coche». En 2023, cuando se dio de alta de la aplicación, «por suerte, encontré a Begoña. Quedamos en Portal de Foronda, ya que ambas vivimos en Lakua». Esta empleada de la empresa I+Med se ha beneficiado, además, de otra ventaja. «Tener este compromiso me resulta muy útil porque me ayuda a gestionar mejor mi tiempo en el trabajo. Intento terminar las tareas más rápido, optimizar mi flujo de trabajo y no quedarme más tiempo del necesario», comparte.