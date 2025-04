Miles de profesores denuncian en Vitoria el «chantaje» de Educación

Miles de profesores han vuelto a llenar las calles en el octavo día de huelga por un nuevo convenio y la mejora de sus condiciones ... laborales. Los docentes se han manifestado en las tres capitales vascas después de que el pasado lunes las negociaciones con Educación saltaran por los aires; desde entonces no se han vuelto a reunir.

«Estamos preocupados por el chantaje de Educación, que nos dice que si no dejamos las huelgas no van a negociar. Nos dicen que esto no es normal pero lo que no es normal es nuestra carga laboral, la burocratización o que no tengamos un plan de jubilación», ha denunciado Txiki Estivariz, portavoz de Steilas, al inicio de la marcha en Vitoria que ha partido desde la plaza Bilbao para llegar hasta la plaza de Los Fueros. «Les pedimos que dejen de lado el chantaje y el bloqueo y que nos sentemos a negociar ya», ha pedido.

«Educación ha dejado de lado la mesa negociadora. Por nuestra parte les exigimos una propuesta por escrito encima de la mesa de una vez por todas», ha señalado Gontzal Moratalla, de LAB. Mañana se celebrará la última jornada de esta tanda de huelgas con una manifestación centralizada en Vitoria a la que acudirán trabajadores de todo Euskadi. «A partir de ahí nos reuniremos para hacer una valoración y debatir los próximos pasos. Pero si no hay una respuesta por parte de Educación seguiremos en la calle», ha advertido Urdax Bañuelos, de ELA. Algunos trabajadores ya hablan de una huelga indefinida, algo que los sindicatos no han confirmado.

Por parte del departamento de Educación volvieron a reiterar ayer su «voluntad de acuerdo y diálogo» e invitaron a las centrales sindicales a «priorizar el diálogo frente a la convocatoria de huelga y evitar que, una semana más, sean los alumnos y sus familias los principales afectados».

Concentración de las AMPAs

Más allá de las prootestas de los trabajadores, mañana por la tarde, las AMPAs de la escuela pública de Álava han convocado una concentración «a favor de una escuela pública de calidad» a las 17.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.

Las familias solicitan al departamento de Educación del Gobierno vasco «que ponga fin al conflicto existente y tome las decisiones adecuadas destinando los recursos necesarios para fortalecer la escuela pública vasca». Para ello consideran fundamental «más personal educativo y reducción de ratios en las aulas, contratación de más personal docente especializado, formación continua y de calidad para el profesorado, librar al personal docente de tareas adminstrativas, ampliación de perfiles profesionales para atender necesidades específicas y políticas lingüísticas efectivas».

«Queremos una escuela que ofrezca a nuestras hijas e hijos el soporte necesario para construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan vivir con dignidad e integrarse plenamente en un entorno tolerante», sostiene el colectivo de AMPAs.

Por su parte, un grupo de profesores de diferentes colegios de Vitoria ha acampado frente a la sede del Gobierno vasco en Lakua para hacerse ver y escuchar. Piden a la consejera Pedrosa que se siente con los sindicatos a negociar hasta alcanzar «un convenio laboral digno». Advierten de que seguirán con la huelga y las movilizaciones hasta que se llegue a un acuerdo.