Profesores de Vitoria acampan frente a la sede del Gobierno vasco antes de la huelga

Profesores de varios colegios de Vitoria han organizado este lunes una acampada frente a la sede del Gobierno vasco en Lakua en el contexto ... de la dinámica de huelgas convocadas en la enseñanza pública vasca. Este martes habrá una nueva jornada de paro con una manifestación que arrancará a las 11.30 horas desde la plaza Bilbao y el miércoles se juntarán en Vitoria trabajadores de todo Euskadi durante una marcha que partirá desde el Palacio de Congresos Europa.

La acampada en Lakua ha arrancado a las 19.30 horas bajo el lema 'Lan hitzarmen duina orain!' ('Por un convenio laboral digno ya'). «Desde el departamento de Educación no está habiendo avances que respondan a nuestras demandas, y tenemos que hacernos escuchar. Nos estaremos movilizando hasta que se sienten con los sindicatos a negociar por un convenio que lleva 15 años caducado», trasladaron los organizadores de esta protesta, que en un principio iba a consistir en encierros en los centros pero finalmente se decididió trasladar a los exteriores del Gobierno vasco.

Los sindicatos, por su parte, volvieron a denunciar que Educación no les ha trasladado ninguna propuesta para encauzar un conflicto que parece enquistado. Mientras que sí se ha llegado a acuerdos con el personal de las haurreskolas y con la plantilla de cocina y limpieza, los docentes mantienen sus huelgas al considerar que no se están atendiendo sus demandas. Steilas, LAB, ELA y CCOO lamentan que el departamento liderado por Begoña Pedrosa no les ha convocado a ninguna mesa negociadora desde el pasado lunes, cuando las conversaciones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada sin llegar a ningún acuerdo. «No se han realizado nuevas propuestas y no se ha mostrado otra intención más que la de desconvocar las huelgas sin dar respuesta a nuestras reivindicaciones», trasladaron en un escrito.

Por parte del departamento de Educación volvieron a reiterar su «voluntad de acuerdo y diálogo» e invitaron a las centrales sindicales a «priorizar el diálogo frente a la convocatoria de huelga y evitar que, una semana más, sean los alumnos y sus familias los principales afectados».