La manifestación ha partido desde la Plaza Bilbao.

La manifestación ha partido desde la Plaza Bilbao. Igor Aizpuru

Miles de personas se solidarizan en Vitoria con la flotilla y cargan contra Israel

Unas 3.500 personas, según fuentes municipales, han participado en la manifestación propalestina en una jornada repleta de protestas en la capital alavesa

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Miles de personas se han manifestado en la tarde de este jueves en Vitoria en solidaridad con Palestina, contra el bloqueo a la flotilla que ... transportaba ayuda humanitaria a Gaza y para reclamar la ruptura de relaciones con Israel. Convocada por la plataforma 'Global Movement to Gaza', una multitud (3.500 personas aproximadamente según fuentes municipales) ha partido de la plaza Bilbao a las 19.00 horas para avanzar hasta la Virgen Blanca al grito de 'No es una guerra es un genocidio', 'Palestina askatu' o 'La flotilla no se toca'.

