Miles de personas se solidarizan en Vitoria con la flotilla y cargan contra Israel

Miles de personas se han manifestado en la tarde de este jueves en Vitoria en solidaridad con Palestina, contra el bloqueo a la flotilla que ... transportaba ayuda humanitaria a Gaza y para reclamar la ruptura de relaciones con Israel. Convocada por la plataforma 'Global Movement to Gaza', una multitud (3.500 personas aproximadamente según fuentes municipales) ha partido de la plaza Bilbao a las 19.00 horas para avanzar hasta la Virgen Blanca al grito de 'No es una guerra es un genocidio', 'Palestina askatu' o 'La flotilla no se toca'.

«El asalto contra la flotilla se produce en el marco del genocidio en curso contra el pueblo palestino: la ciudad de Gaza está siendo tomada con tanques, los bombardeos son constantes y cada día se suman nuevas víctimas mortales, mientras miles de personas son desplazadas por la fuerza de sus hogares. Esta ofensiva sistemática busca quebrar a un pueblo entero y borrar su existencia, a la vista del mundo entero», han denunciado los convocantes durante la lectura del manifiesto en una plaza de la Virgen Blanca abarrotada.

En el recorrido han participado pequeños y mayores y uno de los momentos más emocionantes se ha vivido en las cercanías del hospital Santiago, donde el personal sanitario ha mostrado su apoyo desde las ventanas con carteles. También se han producido algunos disturbios como volcado de contenedores de vidrio, daños en vehículos y pintadas en la calzada, según portavoces de la Policía Local.

En la marcha había muchos vitorianos pero también refugiados gazatíes como Noha Muhaisen, que reside en la capital alavesa con su marido y sus hijos desde febrero de 2024. «Todavía tenemos familia allí y es muy duro ver cómo destrozan nuestras casas, muchos conocidos han muerto y las comunicaciones son muy complicadas», lamentaba. «Es muy emocionante ver a tanta gente hoy aquí», añadía.

Los convocantes han exigido «la entrega urgente y segura de la ayuda humanitaria interceptada a la población de Gaza, el fin inmediato del genocidio y del bloqueo criminal que condena a la población palestina a la muerte y al exilio forzado y la liberación inmediata de todas las personas activistas y tripulantes de la Global Sumud Flotilla». Unas reclamaciones que se han hecho en castellano, francés y árabe.

La manifestación de esta tarde ha puesto el broche a una intensa jornada de protestas y de huelga estudiantil. Muchos jóvenes se han concentrado a las 11.30 horas en la plaza del Arca, donde se ha quemado una bandera israelí, y a las 12.30 horas las protestas propalestinas se han trasladado al campus de la EHU, en concreto a la Facultad de Letras.

La jornada ha comenzado, sin embargo, desde bien temprano con la colocación de carteles, bengalas y botes de humo en insitutos como Mnedebaldea, Ekialde, Koldo Mitxelena, Federico Baraibar o Lakua.