Estudiantes alaveses se manifiestan contra Israel y la interceptación de la flotilla

Estudiantes de Educación Secundaria y universitarios se están movilizando este jueves en todo el país contra el «genocidio» en Palestina, la interceptación de la flotilla con ayuda humanitaria ... y para pedir la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel. Los sindicatos estudiantiles han llamado a una huelga que se está dejando notar desde primera de esta mañana en institutos y el campus de la EHU en Álava.

«El estado genocida de Israel ha provocado ya más de 70.000 muertos y la situación es cada vez más grave. Ya basta. Queremos expresar nuestra solidaridad a la flotilla y llamar al boicot a Israel», ha trasladado mediante un comunicado el sindicato Ikasle Abertzaleak, que cuenta con una gran penetración entre el alumnado. A las 11.30 horas se ha producido una concentración en la plaza del Arca, desde allí ha partido una manifestación al gripo de 'Boikot Israel Palestina Askatu'. Las movilizaciones se trasladarán a las 12.30 al campus de la EHU, en concreto a la Facultad de Letras. Por la tarde, a las 19.00 horas partirá una manifestación desde la plaza Bilbao.

A primera hora se han colocado pancartas con el lema 'Israel hiltzaile' (Israel asesino) y se ha lanzado pintura roja en diferentes institutos de la capital alavesa como Ekialde, Lakua, Federico Baraibar, Koldo Mitxelena o Mendebaldea, en los que los estudiantes han utilizado bengalas y botes de humo para acompañar las protestas propalestinas. Diferentes edificios del campus de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han amanecido además empapelados, rociados de pintura roja y con pintadas en su interior de 'Palestina Askatu' o 'Gora Palestinar Erresistentzia'.

En el campus de Leioa los estudiantes han cortado los accesos bloqueando las carreteras de entrada y cruzando contenedores. Sin embargo, no se han registrado incidentes destacables. A lo largo de la mañana, en torno a cincuenta estudiantes han recorrido las diferentes facultades repartiendo propaganda, lanzando proclamas y llamando a participar en las manifestaciones, tanto en el campus como la convocada en la plaza Indautxu a las 12.00 horas

El equipo rectoral de la EHU ha publicado este jueves un comunicado sobre la operación contra la Global Sumud Flotilla en el que «exige al Gobierno de Israel la inmediata puesta en libertad de las personas integrantes detenidas» y denuncia que se trata de «un crimen contra los derechos humanos y contra la legislación humanitaria internacional».