El pavoroso incendio que se ha desatado poco antes de las dos menos cuarto de este viernes en las instalaciones de la fábrica LEA, en ... Vitoria, ha quebrado abruptamente la tranquilidad en las zonas más cercanas a la factoría. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias, dotaciones de bomberos, patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local. Los agentes se afanan en pedir a los ciudadanos que se alejen del lugar del siniestro.

Entre quienes aún están cerca de la zona de seguridad perimetrada, se encuentra María Orte, que relata a EL CORREO cómo le ha sorprendido el suceso. «Estaba rezando en una parroquia de esta zona y he salido al oír una fuerte explosión. Al ver que la columna de humo era tan grande me he asustado», ha confesado.

Como ella, numerosas personas, entre vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona, que miran con temor las llamas y presencian el sonido de las explosiones. Algunos hacen hincapié en el hecho de que cerca del epicentro del incendio hay una estación de servicio; así como un supermercado de la cadena Lild que «acaban de inaugurar hace poco».

»Yo he salido de trabajar en Júndiz a las dos de la tarde y ya se veía la gran columna de humo. Me da miedo porque hay una gasolinera cerca«, subraya desde el lugar Diogo Manuel Días, vecino de la zona.