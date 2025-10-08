El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estructura del nuevo almacén de gomas que se levanta en la factoría al norte de Vitoria de más de mil metros cuadrados Igor Martín

Michelin Vitoria comenzará a producir ruedas especiales para vehículos eléctricos este mes

La nueva nave para las gomas 'Acoustic' recibe luz verde de la multinacional que, hasta ahora, sólo fabricaba el modelo en su planta italiana de Cuneo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:19

Las ruedas específicas de Michelin para vehículos eléctricos llevarán sello Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO la planta de la multinacional francesa en la ... Avenida del Cantábrico va a empezar a producir el modelo de neumáticos 'Acoustic' en menos de tres semanas para responder a la demanda de los clientes. Dos años después de que el proyecto fuera anunciado por el anterior responsable de la factoría alavesa, César Moñux, y después de una inversión cercana a los dos millones de euros, la primera –y, de momento, única– línea de producción de 'Acoustic' ya cuenta con toda la maquinaria necesaria para lanzar estas gomas especiales para coches con batería.

