Michelin Vitoria comenzará a producir ruedas especiales para vehículos eléctricos este mes

Las ruedas específicas de Michelin para vehículos eléctricos llevarán sello Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO la planta de la multinacional francesa en la ... Avenida del Cantábrico va a empezar a producir el modelo de neumáticos 'Acoustic' en menos de tres semanas para responder a la demanda de los clientes. Dos años después de que el proyecto fuera anunciado por el anterior responsable de la factoría alavesa, César Moñux, y después de una inversión cercana a los dos millones de euros, la primera –y, de momento, única– línea de producción de 'Acoustic' ya cuenta con toda la maquinaria necesaria para lanzar estas gomas especiales para coches con batería.

Portavoces de la compañía en Vitoria confirman este hito y detallan que ya está «validada» la nueva nave, de modo que «se inicia la fabricación en marcha corriente durante el mes de octubre para satisfacer la demanda de algunos constructores automovilísticos». Michelin ha optado por expandirse dentro de sus terrenos para iniciar esta nueva actividad productiva.

¿Qué característica define el nuevo producto de la multinacional de Bibendum (el mítico muñeco)? Que va a contribuir a un menor ruido percibido en el habitáculo. Reforzará, en definitiva, esa característica propia de los vehículos sin motorizaciones de combustión. Y es que en los eléctricos, la mayor fuente de contaminación acústica no es su batería, sino la rodadura de los neumáticos sobre la carretera. Para atenuar su impacto, Michelin, como otra marcas, ha diseñado el 'Acoustic' con «una espuma específica de poliuretano adherida en el interior del neumático que amortigua la resonancia del ruido, incrementando el confort acústico en el habitáculo», subrayan desde la compañía gala. El grupo prevé que esa solución, aparentemente simple, permita «reducir en torno a un 20% el nivel de ruido percibido en el interior del coche.

1,9 millones ha supuesto para Michelin la inversión en esta nueva línea de producción 400.000 ruedas dejarán de enviarse a otras plantas del grupo en Europa y podrán empezar a optimizarse para los turismos con baterías en la Avenida del Cantábrico 300 metros cuadrados ha ganado la multinacional de espacio productivo con esta inversión, aunque no se ha ganado espacio. la generación de seis nuevo puestos de trabajo en la planta de Vitoria.

Hasta ahora este tipo de gomas se fabricaban en otras fábricas europeas de Michelin. Fundamentalmente, en Cuneo, una factoría italiana que es rival directa de Vitoria a la hora de captar proyectos. Con la nueva línea que se activará en la Avenida del Cantábrico, se podrán absorber contratos para lanzar hasta 400.000 gomas cada año.

Los trabajos para levantar la nueva nave y equiparla deberían haber concluido inicialmente en 2024, pero los plazos se fueron retrasando y, con ellos, llegaron otros problemas a la factoría alavesa. Desde el anuncio de esta nueva inversión, realizado en enero de 2023, la multinacional con sede en Clermont-Ferrand ha tenido que enfrentarse a serios contratiempos. En el escenario internacional, pero también en Vitoria.

Michelin acusó el atasco en el transporte de mercancías a través del canal de Suez, el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio con el estallido de la guerra en Gaza y, más recientemente, el impacto de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. A nivel doméstico, ha debido lidiar con una durísima negociación del convenio, un relevo en la dirección y una sucesión de bajas incentivadas. Casi nada.

Los trabajos de la nave han ido, en consecuencia, 'al ralentí'; 300 metros cuadrados aproximadamente que ya son una realidad dentro de los límites del gran recinto propiedad de Michelin al norte de la ciudad. La nueva línea 'Acoustic' no conllevará de entrada la creación de un gran número de puestos de trabajo (apenas seis nuevas contrataciones) pero sí afianza la producción en Vitoria y genera ahorro al evitar los envíos de ruedas a otras plantas europeas.

Descartada la segunda línea

Esta unidad de producción específica, no obstante, será de momento la única que habrá en Vitoria, pese a que inicialmente se anunciaron dos. Se deja de lado la expansión. Ya quedó en 'stand by' a finales de 2023 –cuando se anunció el plan para ejecutar 350 salidas y paralizar 50 millones de inversiones–. Y no parece que vaya a producirse un cambio de planes. La multinacional admite a este periódico que «las perspectivas del mercado actual hacen que no parezca necesario, por el momento, ampliar el número de líneas de fabricación de 'Acoustic'».

En paralelo a este proyecto, están las obras del nuevo almacén de gomas, cuyo alzado es cada vez más visible. Se trata de un espacio en el que la firma pretende acumular hasta 3.300 palets metálicos con las distintas gomas que usan en sus procesos productivos: naturales, sintéticas y plastificadas. El bloque no es pequeño: ocupa 1.050 metros cuadrados y tiene 28 metros de altura.

A lo largo de estos últimos meses, se han terminado de reubicar las estanterías del almacén y se han colocado la cubierta y los paneles laterales. Dentro son ya visibles tapices y traneslevadores, que están siendo sometidos a tests durante estas jornadas. Cuando toda esta fase acabe, «se unirá con las dos máquinas que se han instalado para extraer el producto de los contenedores mediante robots».

Y es que este segundo nuevo edificio estará automatizado y contará con dos muelles para que los camiones que entran en la factoría descarguen la materia prima. Un innovador sistema –el que se instalará en breve– se encargará de coger estos palets y transportarlos hasta los distintos talleres según corresponda.

Proceso de reflexión interna

El cambio, según explican los portavoces de la segunda mayor factoría de Euskadi, con unos 3.500 empleados, pretende eliminar los riesgos que supone la convivencia entre carretillas y peatones en el interior y, en paralelo, «ganar superficie para nuevos proyectos». Si nada se tuerce, el almacén estará terminado a finales de 2026.

En paralelo, fuera de lo puramente productivo, está el despliegue del proyecto de escucha a la plantilla tras las tensiones de 2023, la iniciativa 'Entzun'. El proceso interno de reflexión –que ha obtenido ya algún premio de asociaciones profesionales por su papel en comunicación interna– celebró a finales de septiembre un 'big event' con profesionales de la Avenida del Cantábrico en el que se presentaron 13 «prototipos de solución» para mejorar la situación de los trabajadores. Los posibles remedios fueron presentados por un centenar de empleados de la factoría y otras 200 acudieron a conocer esas propuestas.

El proyecto cumple así dos años de andadura desde que la multinacional decidiese lanzarlo con el objetivo de «recuperar el compromiso» de sus trabajadores tras el auge de la conflictividad que hubo durante la negociación del convenio en 2023, aunque todavía no se ha conseguido atajar el absentismo en la factoría. Según la directora de Michelin en España, Mari Paz Robina, las tasas llegan hasta el 12% y cada día faltan a su puesto de trabajo hasta 400 empleados en la planta de la Avenida del Cantábrico.