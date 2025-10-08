El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trabajadores de Michelin, en las líneas encargadas de fabricar neumáticos de turismo E. C.

La empresa activa nuevas jornadas en los talleres de gomas

La plantilla trabajará durante un turno todos los sábados de octubre a la espera de que lleguen las previsiones de producción para 2026

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:18

En paralelo a las nuevas inversiones, está el desarrollo de la propia actividad en Michelin. El 2025 está siendo un curso menos ajetreado entre activaciones ... y desactivaciones, aunque también las está habiendo. Las últimas, la obligación de trabajar durante todos los sábados de octubre para uno de los turnos de los talleres de goma y responder así a las demandas del mercado. Antes del verano ya se convocaron días extra de labor en líneas de ingeniería civil, semiterminados y refuerzos metálicos.

