La empresa activa nuevas jornadas en los talleres de gomas

En paralelo a las nuevas inversiones, está el desarrollo de la propia actividad en Michelin. El 2025 está siendo un curso menos ajetreado entre activaciones ... y desactivaciones, aunque también las está habiendo. Las últimas, la obligación de trabajar durante todos los sábados de octubre para uno de los turnos de los talleres de goma y responder así a las demandas del mercado. Antes del verano ya se convocaron días extra de labor en líneas de ingeniería civil, semiterminados y refuerzos metálicos.

Estas nuevas jornadas de sábados en octubre llegan antes de abordar la negociación del calendario laboral de ese año. Las conversaciones con los sindicatos empezarán a lo largo de este trimestre, aunque por el momento se desconoce qué previsiones de fabricación maneja Michelin para Vitoria. El año pasado, a pesar de los cierres de planta que se produjeron en Francia, la multinacional decidió aumentar un 9% la carga de trabajo en las líneas de turismo, lo que suponía lanzar 8,8 millones de cubiertas. En ingeniería civil, en cambio, se recortaron un 3% las previsiones de este año. Con todo, las exportaciones de neumáticos nuevos de caucho desde Álava –algo que, a efectos prácticos, sólo genera Michelin– han caído un 36% en el acumulado anual en lo que llevamos de año.

Cambios en otras plantas

Lo que sí ha puesto en marcha la multinacional de Clermont-Ferrand son relevos en las direcciones del resto de fábricas españolas. El almeriense Fran Cardona, que llegó a capitanear los talleres de semiterminados en Vitoria, será desde el 1 de noviembre el director de Michelin Valladolid.

Entre su paso por la capital alavesa y su vuelta a España ha ocupado puestos de responsabilidad en EE UU. Sustituirá al frente de la planta vallisoletana a Bruno Arias, que pasa a tomar las riendas de la planta de Aranda de Duero (Burgos), hasta ahora en manos de Carlos Abril. Todos los ejecutivos habían pasado ya por puestos de responsabilidad aquí.