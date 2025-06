Médicos alaveses secundan hoy la huelga nacional para regular las guardias y los horarios

Decenas de médicos vascos secundan este viernes la huelga convocada a nivel nacional para reclamar al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio para estos profesionales. Reclaman, entre otra serie de medidas, una regulación de las horas que trabajan y de las guardias, entre otra serie de aspectos. En Álava, el seguimiento alcanza un 9,58%, según los datos trasladados desde el departamento vasco de Salud. El porcentaje más elevado en la comunidad autónoma se da en Gipuzkoa, con el 14,69%, mientras en Bizkaia se queda en el 7,7%.

En el caso del HUA Txagorritxu se ha llevado a cabo una concentración esta mañana con decenas de profesionales. «Estamos aquí porque el Ministerio de Sanidad ha decidido reformar el Estatuto Marco sin contar para nada con los médicos. Nuestra profesión tiene unas características que no son equiparables al resto de los trabajadores y necesitamos un estatuto propio», ha reivindicado en declaraciones a EL CORREO Néstor Morchón, médico de Urgencias del HUA. En la protesta se han coreado lemas como 'Hora trabajada, hora cotizada'.

«Nuestros años de formación, residencia o guardias no se están teniendo en cuenta al diluirnos dentro de un estatuto que engloba a todos. No se tienen en cuenta características como las jornadas obligatorias de guardia», ha explicado este profesional. «Nos obligan a hacerlas y nos las pagan a un menor precio que la jornada ordinaria. Y además, no se están contando de cara a la jubilación y la cotización de la Seguridad Social». ¿Cuántas horas pueden llegar a encadenar en una de esas semanas maratonianas? «70-80. Y en un solo día, 24 horas por término normal, que al final suelen ser más», ha apuntado el facultativo.

Médicos de las diferentes organizaciones sanitarias de Osakidetza se han sumado a los paros, en su mayoría de atención especializada. Además de los galenos en huelga en el HUA Txagorritxu, también la secundan en Basurto, San Eloy, Cruces o Donostia, entre otros, pero también en los ambulatorios donde pasan consultas los especialistas de diferentes ramas sanitarias, como puede ser el caso de la de Traumatología. En las puertas de estas consultas hay carteles en las que se informa de que el profesional que la debía atender está de huelga.

«Penosidades»

La solución, en palabras del especialista del centro vitoriano, pasa por que «nos hagan un estatuto propio para los médicos y que todas estas penosidades y condiciones que tenemos que hacer solo por ser médicos, lo discutamos entre médicos con la administración, y no tengan que intervenir, con todo el respeto hacia el resto de los profesionales, ni enfermeras, ni auxiliares, ni celadores».

La huelga está convocada por la CESM (Confederación Española de Sindicatos Médicos) y el Sindicato Médico Andaluz, aunque no está secundada por las organizaciones que agrupan al resto del centrales profesionales. El Sindicato Médico de Euskadi, por ejemplo, no se ha sumado a los paros.

La CESM, que es la única organización profesional médica presente en la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad, rechaza el nuevo estatuto marco para el personal sanitario que propone la Administración central. Considera que mantiene el régimen de jornada y horarios establecido previamente, equipara al los facultativos a otros profesionales sanitarios con menor titulación

Los convocantes indican que el estatuto fija en 45 horas a la semana la jornada laboral máxima para los médicos, aunque indican que la realidad es que se puede ir hasta las 70 si se tienen en cuenta las guardias. En contraposición lo que piden es que la jornada semanal debe ser de 35 horas, como cualquier otro trabajador de la sanidad pública. Y que cuando haya que superar estas horas, se haga de forma voluntaria y negociada, no por imposición, y que no se paguen por debajo de una jornada ordinaria. También reclaman una regulación de las guardias mensuales con sus descansos.

Fuentes sanitarias aseguran que la huelga no está afectando a la atención sanitaria que presta Osakidetza y que la población no se encuentra desatendida.