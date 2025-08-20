Matan a puñaladas a un vitoriano en Colombia

Las autoridades policiales de Cali, en Colombia, investigan el «homicidio» del vitoriano Raúl López ocurrido el lunes. Según ha confirmado este periódico, varios desconocidos le ... abordaron en el barrio Valle Grande de esta urbe sudamericana por causas que se investigan.

Al parecer hubo «una pelea» con estas personas que acabó con el vitoriano apuñalado de muerte. En este punto, las versiones son dispares. Algunas fuentes cercanas al fallecido hablan de un «robo». Mientras que las autoridades locales no descartan todavía que «los hechos estén relacionados con el consumo de estupefacientes».

López dejó Álava hace un tiempo y se estableció en Colombia. En Cali llevaba una vida aparentemente tranquila. Ejercía de taxista y también cuidaba ganado en una pequeña finca.

Entorno conmocionado

Su muerte violenta ha conmocionado a su entorno en Vitoria, donde era muy conocido en diversos sectores. Su familia ya ha sido informada del trágico suceso por el Gobierno de España y en las próximas horas al menos un pariente directo volará de urgencia hasta Colombia.

De momento, este presunto homicidio no se ha traducido en ninguna detención por parte de las autoridades colombianas. Sí ha trascendido que hay una investigación abierta y aún en fase embrionaria.

Cali -de 2,2 millones de habitantes- está considerada la ciudad «más violenta» del país, con ratios de homicidios mucho más elevados que la capital Bogotá o la conocida Medellín. De enero a mayo, según la estadística local, se produjeron 452 crimenes.