El homicidio tuvo lugar en barrio Valle Grande de Cali, en Colombia. E. C.

Homicidio

Matan a puñaladas a un vitoriano en Colombia

Desconocidos abordan al alavés Raúl López en un barrio de Cali y, tras una «riña», acaban con su vida. La Policía del país sudamericano aún no ha detenido a ningún sospechoso

David González

David González

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:38

Las autoridades policiales de Cali, en Colombia, investigan el «homicidio» del vitoriano Raúl López ocurrido el lunes. Según ha confirmado este periódico, varios desconocidos le ... abordaron en el barrio Valle Grande de esta urbe sudamericana por causas que se investigan.

