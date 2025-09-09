Maderas de Llodio plantea el despido de 39 trabajadores

Los trabajadores de Maderas de Llodio llevaban casi una semana esperando a saber a cuántos empleados iba a afectar el expediente de regulación de empleo ... planteado por la empresa y finalmente esa propuesta de despidos afectará a 39 de las 151 personas que prestan sus servicios en la planta alavesa.

La multinacional Garnica, matriz de la empresa de Llodio, ha informado este martes en la primera reunión del periodo de consultas que esta decisión se basa en «causas productivas y organizativas al querer llevarse parte de la producción a otras plantas del grupo», según ha comunicado el comité de empresa.

Los representantes de los trabajadores han trasladado a la dirección «que retire la decisión de plantear despidos, despidos colectivos y otras medidas de similar gravedad».

Este lunes se celebró una asamblea de trabajadores y tanto el comité como la plantilla plantearon «de forma unánime que en Maderas de Llodio no sobra nadie». No permitiremos que se destruya ningún puesto de trabajo ni que se precaricen nuestras condiciones laborales«, subrayan desde el comité en una nota de prensa.

Reunión con la Diputación

Los representantes de los trabajadores anuncian para la próxima semana dos jornadas de huelga (16 y 18 de septiembre) «si la empresa no retira los despidos, seguiremos adelante con más movilizaciones y huelgas y todas las medidas necesarias para que dé marcha atrás en esta decisión unilateral».

Horas antes de que se conociera la decisión de la empresa de despedir a 39 trabajadores, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado que la Diputación ha solicitado una reunión con la dirección del Grupo Garnica, con sede social en La Rioja, para conocer las motivaciones que han conducido a plantear este ERE. «Haremos todo lo posible para intentar que no haya despidos», ha asegurado.