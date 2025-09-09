El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Maderas de Llodio. Sandra Espinosa

Maderas de Llodio plantea el despido de 39 trabajadores

La empresa presenta el ERE por «causas productivas y organizativas» y la plantilla amenaza con dos días de huelga la semana que viene

B. Mallo

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:56

Los trabajadores de Maderas de Llodio llevaban casi una semana esperando a saber a cuántos empleados iba a afectar el expediente de regulación de empleo ... planteado por la empresa y finalmente esa propuesta de despidos afectará a 39 de las 151 personas que prestan sus servicios en la planta alavesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  2. 2

    Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria
  3. 3 Víctimas de Vitoria en una gran ciberestafa que operaba en Torrevieja
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  6. 6

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  7. 7

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    28 jóvenes alaveses aspiran a una plaza en la Guardia Civil
  10. 10

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maderas de Llodio plantea el despido de 39 trabajadores

Maderas de Llodio plantea el despido de 39 trabajadores