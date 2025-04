Si te llamas Blanca, Zuriñe, Nieves o Edurne, tienes una cita en Vitoria

N. S. Lunes, 21 de abril 2025, 13:12 Comenta Compartir

Las Blancas, Zuriñes, Edurnes y Nieves del territorio alavés se reencontrarán el próximo sábado 3 de mayo para celebrar su día, convocadas por la Cofradía de la Virgen Blanca, que busca honrar a su patrona con esta quedada de tocayas. El encuentro comenzará a las diez de la mañana con una eucaristía y una ofrenda en la capilla de la patrona de Vitoria, en la iglesia de San Miguel.

A continación, todas las protagonistas de este día degustarán un desayuno en el museo de los Faroles (calle Zapatería 33). A las 10:45 horas habrá un sorteo de regalos. La jornada concluirá con una visita al Museo Artium.

Esta particular tradición que hace once años recuperó la hermandad, pretende «poner en valor estos nombres». Para ello hacen un llamamiento a quienes tengan familiares con el nombre de la patrona, así como el de sus tocayas. La participación en este acto requiere inscripción previa, antes del 2 de mayo, y está abierta a los que no sean cofrades. Para ello se cuenta con diferentes vías de contacto, como el teléfono 945 277 077, el mail (info@cofradiavirgenblanca.com) o de manera presencial en el Museo de los Faroles, de lunes a sábado, de 11 a 13 horas.