Los mayores aguardan 343 días de media para poder acceder a una residencia. Igor Martín

La lista de espera en las residencias forales de Álava se dispara por encima de los 11 meses

Una persona mayor que hoy pida acceder a un geriátrico tendría que esperar hasta el 14 de septiembre de 2026. Es el peor dato desde la pandemia

Ander Carazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:43

Comenta

Una persona mayor que pida a la Diputación de Álava entrar en una residencia tiene que aguardar una media de 343 días. Esto supone 48 ... semanas, algo más de once meses, en los que ese dependiente de carácter severo (grado II) o con una pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial (III) tiene que quedarse en su casa o acceder a un geriátrico privado, donde una habitación individual con atención continuada fluctúa entre los 3.300 y 3.900 euros mensuales.

