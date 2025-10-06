El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una persona con discapacidad en una actividad del IFBS. Igor Martín

15 personas con el mayor grado de discapacidad aguardan para acceder a un centro de día

Muchos de ellos acaban de concluir la etapa escolar y se ven obligados a quedarse en casa por la falta de más recursos

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:43

Comenta

Hay quince personas con un grado de dependencia III –lo que supone una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial– que ... tienen que esperar en su casa para acceder a un centro de día. Ocho tienen un trastorno del espectro autista (TEA), dos cuentan con una discapacidad física y en tres casos no se especifica cuál es su situación individual, pero optan a acceder al recurso diurno de la residencia Etxebidea, según los datos entregados al PP por el Departamento de Políticas Sociales, cuyo diputado es Gorka Urtaran, del PNV.

