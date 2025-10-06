15 personas con el mayor grado de discapacidad aguardan para acceder a un centro de día

Hay quince personas con un grado de dependencia III –lo que supone una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial– que ... tienen que esperar en su casa para acceder a un centro de día. Ocho tienen un trastorno del espectro autista (TEA), dos cuentan con una discapacidad física y en tres casos no se especifica cuál es su situación individual, pero optan a acceder al recurso diurno de la residencia Etxebidea, según los datos entregados al PP por el Departamento de Políticas Sociales, cuyo diputado es Gorka Urtaran, del PNV.

También están aguardando otros ocho chavales con una dependencia severa de tipo II y otra persona con una de clase I, es decir, moderada. Hay dos más que no tienen reconocido ninguna clase de dependencia, aunque seguramente sí contarán algún porcentaje de discapacidad.

De los 26 que se encuentran esperando una plaza en un centro de día coincide que hay quince –con distintos grados– que tienen entre 19 y 21 años. Son personas que recientemente han concluido su etapa escolar, que se han desarrollado en centros especiales y aulas 'ad hoc' en institutos de enseñanza ordinaria. Tal es la falta de equipamientos especializados que a muchos no les queda otra que esperar en su casa a que quede algún hueco libre. Y es que la tasa de reposición en los centros de día para este colectivo no es tan alta como en aquellos reservados para mayores, donde la entrada en residencias o su fallecimiento hace que la lista de espera corra mucho más rápido.

Veinteañeros con autismo

En el caso del autismo, todos los que están aguardando a que quede algún hueco libre son veinteañeros. Sin embargo, en el caso de aquellos con una discapacidad física también hay gente de 50, 56, 61 o incluso 63 años.

Para acceder a la vivienda con apoyos para personas con discapacidad intelectual hay pendientes 21 personas y para un segundo piso supervisado, otros doce. En ambos casos se trata de gente con una edad mucho más madura, cuando se multiplican las ganas por abandonar el 'nido' o sus familiares ya cuentan con una edad bastante avanzada por la que tienen serias dificultades para hacerse cargo de ellos.

En este punto hay que tener en cuenta que la Diputación tiene la intención de abrir en un futuro cercano el centro Lakondoa, que ocupa las instalaciones de Sansoheta, cuya renovación acabó en 2023. Este nuevo recurso de la Diputación contará con doce plazas para residentes y 25 para usuarios de centro de día.