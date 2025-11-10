El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plaza de España, una de las localizaciones en las que se ha grabado parte de 'Kraken'. Jesús Andrade
Rodajes en Álava

'Kraken' busca artistas como figurantes para el rodaje en Vitoria

Un casting abierto requiere extras con «nociones de pintura y perfiles clásicos» para una grabación este miércoles

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:17

Desde hace un mes, el rodaje de 'Kraken' ha tomado como escenario diferentes puntos de Vitoria y Álava como escenarios. De hecho, se ha convertido casi en una estampa natural ver tráilers cargados de vestuario, equipos de grabación montando las cámaras e incluso escuchar «acción» en el centro de la ciudad. Este mismo lunes se han registrado algunas tomas en el Palacio Foral. En paralelo a la filmación, el equipo de esta producción dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas busca figurantes para una grabación este mismo miércoles en la capital alavesa.

Lo curioso de este nuevo casting es que se pretende encontrar a artistas jóvenes. ¿Requisitos? «Que tengan nociones de pintura (acrílico, carboncillo, lápiz...) y perfiles clásicos, ya que estamos rodando época», traslada el anuncio que ha difundido la Vitoria-Gasteiz Film Office en redes sociales. Esta producción de Isla Audiovisual y Zebra Producciones (iZen Euskadi) busca así tanto a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Otro de los requerimientos es que esos extras no tengan un look moderno ni tatuajes visibles ni 'piercings'.

Los figurantes elegidos tomarán parte en el rodaje de la adaptación de 'El libro negro de las horas'. Los interesados pueden enviar al número 664 21 88 64, su nombre y apellidos, su teléfono, edad, lugar de residencia y fotografías de medio cuerpo y de cuerpo entero.

La adaptación de la conocida novela de García Sáenz de Urturi cuenta con Alejo Sauras y Maggie Civantos como protagonistas y se ha sumado a un año de 'boom' de grabaciones en Álava. Además, se tratará de la segunda vez que una obra de la autora vitoriana llega al cine. La primera vez fue hace siete años, cuando Daniel Calparsoro adaptó 'El silencio de la ciudad blanca'.

