Alejo Sauras junto a Kandido Uranga, durante la grabación de 'Kraken' en Murua.

Alejo Sauras junto a Kandido Uranga, durante la grabación de 'Kraken' en Murua. Igor Martín

'Kraken' toma Álava en su vuelta al cine

La adaptación de 'El libro negro de las horas', de Eva García Sáenz de Urturi, se rueda en Murua con Alejo Sauras y Maggie Civantos como protagonistas

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Martes, 28 de octubre 2025, 18:59

En una mesa del patio trasero de un caserío, Unai López de Ayala transmite preocupación con la mirada. Frente a él, su abuelo le pide ... calma y que le haga caso al médico le ha ordenado reposo. En ese momento aparece Estíbaliz Ruiz de Gauna, amiga de Unai, que llega alarmada preguntando dónde se había metido, que lo había estado llamando al móvil sin respuesta.

