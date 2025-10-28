'Kraken' toma Álava en su vuelta al cine

En una mesa del patio trasero de un caserío, Unai López de Ayala transmite preocupación con la mirada. Frente a él, su abuelo le pide ... calma y que le haga caso al médico le ha ordenado reposo. En ese momento aparece Estíbaliz Ruiz de Gauna, amiga de Unai, que llega alarmada preguntando dónde se había metido, que lo había estado llamando al móvil sin respuesta.

La escena se repite una y otra vez. «¡Silencio, es un ensayo!», se escucha poco después de las once de la mañana de este martes en el jardín de una casa de Murua, convertida estos días en escenario del rodaje de 'Kraken', la nueva adaptación del universo literario de Eva García Sáenz de Urturi.

La película, que llevará a la gran pantalla en el primer semestre de 2026 la novela 'El libro negro de las horas', tiene como protagonista a Alejo Sauras –el popular Unai, alias Kraken–, acompañado por el veterano Kandido Uranga ('Errementari', 'Vacas') en el papel de su aitona, y por Maggie Civantos ('Vis a Vis', 'Malaka'), que interpreta a la inspectora Estíbaliz.

Media hora más tarde, la claqueta vuelve a sonar y se rueda la toma. Ahora sí que no valen los fallos. La concentración se intensifica entre la docena de técnicos que se mueven por el set bajo la dirección compartida de Manuel Sanabria ('La coleccionista', 'Hotel Bitcoin') y Joaquín Llamas ('Sequía'). «Realizamos la adaptación con mucho cariño y cuidado, porque es complicado», explica Llamas durante una pausa. «Cada lector tiene su propia novela en la cabeza, y nosotros tenemos que hacer la película de todos ellos». Sobre la dirección a cuatro manos, asegura que la coordinación es natural. «Nos compenetramos muy bien».

La producción, de Isla Audiovisual en colaboración con Zebra Producciones (Grupo iZen), encara las dos últimas semanas de rodaje en Álava. Las primeras escenas se grabaron en Madrid, en el Barrio de las Letras, en un thriller que combina misterio y acción, y desde hace dos semanas la grabación se lleva a cabo en Álava. El motor de la historia es una llamada anónima que recibe el exinspector Unai López de Ayala. Ese misterioso interlocutor le dice que tiene una semana para encontrar el mítico 'Libro Negro de las Horas', una pieza única de coleccionismo, bajo la amenaza de que su familia sufra las consecuencias.

Boom de rodajes

Se trata de la segunda vez que una obra de la escritora vitoriana llega al cine. La primera fue hace siete años, cuando Daniel Calparsoro rodó 'El silencio de la ciudad blanca', una adaptación que dejó cierto sabor amargo entre los seguidores por la falta de profundidad en los personajes. Con esa vista aguda, muchos fans siguen con especial atención este nuevo rodaje.

Sauras (Palma, 46 años) confiesa que no ha visto aquella película. «Prefiero trabajar desde cero, crear el personaje y no correr el riesgo de imitar», apunta el actor que ha participado recientemente en el concurso 'Masterchef'. «Todos los restaurantes a los que voy en Vitoria me gustan, por eso intento no repetir para no perderme otros», decía acerca de cómo esta grabación permite conocer la ciudad a través de sus fogones.

Una de las dudas recurrentes sobre la adaptación era si los protagonistas adoptarían acento vitoriano. Ni Sauras ni Civantos (Málaga, 40 años) lo consideraron necesario, aunque entre toma y toma se les escuchó intercambiar algunas palabras en euskera. «Aunque pueda haber algún pequeño guiño, era importante no intentar parecer nativos».

Bárbara Vayá, una de las productoras ejecutivas, subraya el «buen 'feeling'» con García Sáenz de Urturi durante todo el proceso. «Éramos fans antes de empezar», comenta. Entre las localizaciones destacan la Fundación Sancho el Sabio, la plaza de la Virgen Blanca, la Escuela de Artes y Oficios, la Cuesta de Moyano y el Instituto Cervantes de Madrid.

El contraste de ayer en set resultó curioso. Por un lado, el gran despliegue técnico, de cámaras, focos y paneles difusores... convivía con unas gallinas a las que el equipo alimentaba en los descansos, unos metros allá, en una terraza superior al patio, La familia dueña de la casa siguió la grabación con curiosidad. «Nunca habíamos vivido algo así», apuntaban.

El rodaje confirma la fuerza de Álava como imán para la industria audiovisual impulsada por los incentivos fiscales aprobados el año pasado. Solo en 2024 se rodaron 26 producciones cinematográficas en el territorio, con una inversión de 28 millones de euros. La diversidad de escenarios y los paisajes rurales también ganan peso en la pantalla. Como ejemplos, hace unos meses en Urturi (el concejo) se rodaron escenas de la serie 'Innato'; y a inicios de año el Santuario de Oro (Zuia) fue uno de los escenarios de 'Gaua', esperado largometraje de Paul Urkijo.