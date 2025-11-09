La serie 'Kraken' regresa a las librerías con una edición limitada para coleccionistas Casi diez años después de 'El silencio de la ciudad blanca' se reedita la exitosa saga de la escritora vitoriana Eva García Sáenz de Urturi

Ramón Albertus Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:14 | Actualizado 19:26h.

Alrededor de 5 millones de lectores de una sola saga. Esa es la llamativa cifra que maneja la editorial Planeta para dimensionar el fenómeno Kraken, la serie de novelas de la escritora vitoriana Eva García Sáenz de Urturi, iniciada con 'El silencio de la ciudad blanca' (2016) y continuada con 'Los ritos del agua' (2017), 'Los señores del tiempo' (2018), 'El libro negro de las horas' (2022) y 'El ángel de la ciudad' (2023).

Casi una década después del primer lanzamiento, el próximo 26 de noviembre todos estos títulos volverán a las librerías con una edición especial y limitada, con cantos decorados, pensada tanto para los seguidores y coleccionistas como para quienes aún no se han adentrado en las aventuras del inspector Unai López de Ayala, que transcurren en buena parte por escenarios alaveses.

En sus tramas conviven la investigación policial, el misterio y la acción. En títulos como 'El ángel de la ciudad', el personaje viaja hasta Venecia, mientras que en las tres primeras novelas la autora se sumerge en un universo lleno de mitos y leyendas del País Vasco.

El anuncio de este relanzamiento, que apunta a dinamizar la campaña navideña, coincide con el rodaje de la segunda adaptación cinematográfica de uno de los títulos más populares de la saga. 'El libro negro de las horas' se graba bajo el título de 'Kraken' estos días en Vitoria, con Alejo Sauras y Maggie Civantos como protagonistas. Entre los escenarios de este largometraje dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas se repiten algunos de los presentes en las páginas del libro, como el centro de Vitoria, la Escuela de Artes y Oficios o la Fundación Sancho el Sabio, además de localizaciones madrileñas como la Cuesta de Moyano o el Instituto Cervantes, ya que la trama gira en torno a una joya bibliográfica exclusiva. Además, como la autora adelantó durante el FesTVal, ya trabaja en una sexta novela de la saga, cuya publicación se prevé para los próximos meses.