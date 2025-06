Karlos Martínez, Ane Beganza, Mawatres y Jone Elorriaga, protagonistas de las exposiciones de Montehermoso

Ramón Albertus Viernes, 20 de junio 2025, 13:20 Comenta Compartir

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria ha dado a conocer cuáles serán los cuatro creadores seleccionados en la convocatoria de ayudas a la producción de 'Proyectos artísticos' para 2026. Entre 105 propuestas -un récord de participación- han resultado ganadores Karlos Martínez Bordoy, Ane Beganza, Juan Pablo Ordúñez Martínez (Mawatres) y Jone Elorriaga Soto. Cada uno de ellos recibirá 7.000 euros en una convocatoria que se ha «posicionado como una de las más relevantes en el panorama del arte contemporáneo en Euskadi», según Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.

Las propuestas reflexionan sobre la arquitectura, la memoria colectiva, los lenguajes del videoarte y las metáforas del cuerpo en movimiento. 'Fronts', de Karlos Martínez Bordoy (Bilbao, 1982), formado en la Escuela de Arte y Diseño de Vitoria, gira en torno a la «relación entre arte y arquitectura mediante estructuras de lona de camión que alteran la percepción del espacio expositivo».

Por su parte, el proyecto 'The baby scholar (and its completely differente, but also still', de Ane Berganza, trabaja en una videoinstalación multicanal que combina registros del desierto de Mojave (EEUU) con estructuras escultóricas curvadas. Otros trabajos de Ane Berganza se pudieron ver en Montehermoso hace unos años cuando fue seleccionada en otro programa destinado a estudiantes de la EHU.

El jurado compuesto por Iker Fidalgo, investigador; Andrea Estankona Loroño, comisaria e investigadora en análisis cultural, y Luis María Pascual, jefe de Montehermoso. «Este programa permite una selección con un interesante equilibrio entre artistas emergentes y consolidados», remarca Díaz de Corcuera. Otro rostro conocido en el centro cultural es el de Mawatres, que ha comisariado diferentes muestras. En esta ocasión ha sido seleccionado como artista por el interesante proyecto 'Gramática M'. En él plantea un ensayo audiovisual sobre monumentos contemporáneos y plantea un «posicionamiento crítico respecto al estado actual de los objetos hegemónicos de memoria».

Por su parte, 'Por todas esas veces', de Jone Elorriaga Soto (Durango, 1993) aborda las relaciones interpersonales incidiendo en las herramientas que tenemos para enfrentarnos a estas, como traslada el departamento municipal de Cultura. «Trabaja con el apoyo, el impulso y la salvación para desarrollar después su solución plástica» y «utiliza colores vibrantes y formas lúdicas para hablar de caídas, resistencia y comunidad».