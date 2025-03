Un juntero de Elkarrekin se descuelga y vota en contra de la reforma fiscal en Álava

El PNV y PSE acordaron hace dos semanas la reforma fiscal en Euskadi con Podemos. No lo hicieron con el resto de partidos que forman ... parte de sus grupos en las Juntas Generales, Izquierda Unida y Equo, que se quedaron fuera de las conversaciones. Este miércoles se votaba en la Cámara foral alavesa la enmienda a la totalidad -es decir, devolver el proyecto a la 'casilla de salida'- presentada por EH Bildu y ha encontrado el respaldo del procurador José Damián García-Moreno, coordinador territorial de IU, que considera que el texto pactado por los morados es «un maquillaje que no corrige las desigualdades y que reduce aún más la capacidad de recaudación».

Su voto no compromete la aprobación de la reforma fiscal, pues al PNV y PSE le bastará con el apoyo de los otros dos junteros del grupo -miembros del partido de Jone Belarra- en la próxima tramitación en Álava. Eso sí, saldrá adelante por la mínima, con el respaldo de 26 de los 51 procuradores. Sin embargo ahonda en la brecha abierta entre Podemos e Izquierda Unida, que incluso les ha llevado a presentarse de forma separada en las elecciones más recientes. Por un lado, Podemos y por otro, Sumar. Unas desavenencias que en Álava, como publicó EL CORREO en diciembre, ya comprometieron la aprobación de los últimos presupuestos forales, que jeltzales y socialistas finalmente sacaron adelante con el apoyo de EH Bildu, cuando ya tenían un principio de acuerdo.

«Nuestra organización política no ha sido partícipe de la negociación del acuerdo del retoque fiscal anunciado el 13 de marzo. Esta negociación pertenece exclusivamente a Podemos, y no a los tres grupos junteros que compartimos grupo en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Es más, hemos conocido la negociación y su resultado a través de la prensa. No ha habido ni lealtad, ni transparencia, ni seriedad, ni respeto», ha evidenciado García-Moreno.

Su gesto, sin embargo, no tendrá reflejo en Bizkaia y Gipuzkoa, pues allí los junteros forman parte del partido de Belarra.

Una revisión «de derechas»

El responsable de IU ya había mostrado su malestar en varias intervenciones y comunicados, pero pocos pensaban que fuese a dar este paso y desmarcarse de sus compañeros David Rodríguez y Laura Fernández. «Se va a seguir sin equiparar las rentas del capital y los beneficios empresariales a las rentas del trabajo. Tampoco se actúa sobre los grandes patrimonios ni sobre las grandes energéticas», ha ahondado.

Pese a que los portavoces oficiales de Podemos siempre han negado que existan tensiones o desavenencias dentro del grupo, García-Moreno ha asegurado que «todavía» sigue esperando una reunión con Podemos. «Frente a una propuesta de reforma fiscal de derechas, desde IU mostramos de nuevo nuestra disposición para afrontar una reforma fiscal de calado desde las izquierdas que sirva para garantizar servicios fundamentales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o el acceso a una vivienda pública digna y asequible. Álava y Euskadi en su conjunto vamos a continuar necesitando una reforma fiscal de calado», ha criticado el juntero que, a su vez, es primer secretario de la Mesa de las Juntas Generales de Álava.

El portavoz de Podemos, David Rodríguez, no sabía que su compañero de grupo iba a desmarcarse y su discurso lo empleó a cargar contra EH Bildu. «Frente a la opción de permanecer cada uno en nuestra atalaya repitiendo nuestro discurso, había que mostrar disposición a dialogar. Cuando los números no dan, por muchos que queramos, tenemos que bajar a la plaza y tratar de ponernos de acuerdo», ha apuntado.

Porque si bien ha reconocido que el texto que salga definitivamente no es una «reforma fiscal» en profunidad servirá para «dar la vuelta poco a poco» a la estructura conservadora pactada con el PP, en 2017. «Dimos un primer paso con el impuesto a las grandes fortunas y ahora tenemos la oportunidad de dar otro más con 46 enmiendas parciales a un proyecto que no es el nuestro», ha recalcado.

«Estamos ante unos retoques fiscales que, desde luego, no varían para nada la base estructural de los impuestos pactados con el PP, con un IRPF que hace que las rentas más bajas no puedan aprovecharse de las deducciones por hijos, por conciliación y por incapacidad, ignorando la posibilidad incluso de deducciones reembosables», ha respondido Eva López de Arroyabe, de EH Bildu, que ha visto cómo el PNV, el PSE, el PP, Vox y los dos junteros de Podemos han votado en contra de su propuesta.