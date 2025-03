«Soy feminista, más aún si eres hombre»

Necesitamos más hombres en el feminismo». En noviembre del año pasado acudí, en calidad de presidente de la Asociación Clara Campoamor, al Congreso de los ... Diputados en Madrid, con motivo del 91 aniversario de las primeras elecciones en las que votaron las mujeres en España.

Cuando mis compañeras de la asociación me presentaron como su presidente a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, me disculpé rápidamente, excusando mi cargo aun siendo hombre, con motivo de ser provisional, tras el reciente e inesperado fallecimiento de nuestra histórica presidenta, Blanca Estrella, y que, por desgracia, no nos había dado tiempo de organizar una asamblea para nombrar a una mujer. Entonces la Ministra me cortó, me cogió ambas manos y me dijo: «No, no te vayas por favor. Necesitamos más hombres en el feminismo».

Es cierto, sólo venceremos la lacra de la desigualdad, y todas las violencias que genera, si somos más las personas que creemos en la igualdad. Y creer en la igualdad de sexos es ser feminista. Sí, soy feminista porque, desde la igualdad proclamada por el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se puede ser otra cosa, no hay excusa, más aún si eres hombre.