El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Gutiérrez

Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu

La base ha aparecido con una pintada que recuerda la huelga que ya se prolonga casi seis meses

N. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:44

La base de la cruz de Olárizu ha aparecido esta mañana pintada de verde y con un mensaje que recuerda la huelga que mantienen los jardineros de Vitoria desde hace casi medio año: «Lorezainak borrokan'. La romería de este año está marcada precisamente por el estado asilvestrado estado de las campas que acogerán a lo largo del día a miles de romeros.

Un hecho que llevó la pasada semana al Ayuntamiento a alisar el espacio para sea un poco más cómodo para los romeros pero que acabó acrecentando aún más el conflicto.

El comité de empresa de Enviser, subcontrata del Ayuntamiento, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y esta tarde ha convocado una concentración en la rotonda de Esmaltaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las dudas
  2. 2

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las dudas
  3. 3

    La última víctima etarra en Vitoria, borrada
  4. 4

    Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria
  5. 5

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  6. 6

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  7. 7

    Los romeros vuelven a Olárizu con campas asilvestradas por la huelga de jardineros
  8. 8 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  9. 9

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las dudas
  10. 10

    Â«Se pusieron de acuerdo para echarme de ArkauteÂ», denuncia una segunda aspirante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu

Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu