Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu La base ha aparecido con una pintada que recuerda la huelga que ya se prolonga casi seis meses

N. S. Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:44 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

La base de la cruz de Olárizu ha aparecido esta mañana pintada de verde y con un mensaje que recuerda la huelga que mantienen los jardineros de Vitoria desde hace casi medio año: «Lorezainak borrokan'. La romería de este año está marcada precisamente por el estado asilvestrado estado de las campas que acogerán a lo largo del día a miles de romeros.

Un hecho que llevó la pasada semana al Ayuntamiento a alisar el espacio para sea un poco más cómodo para los romeros pero que acabó acrecentando aún más el conflicto.

El comité de empresa de Enviser, subcontrata del Ayuntamiento, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y esta tarde ha convocado una concentración en la rotonda de Esmaltaciones.

Temas

Romería de Olárizu