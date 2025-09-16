Iruña de Oca retomará la construcción de vivienda protegida tras nueve años

La necesidad de vivienda para los jóvenes es un problema para muchos municipios y en Álava afecta a varios al margen de Vitoria. Es el ... caso de Iruña de Oca, donde esta dificultad se incrementó de manera significativa cuando en 2016 se agotó el suelo para la construcción de pisos protegidos, los más demandados por los jóvenes. La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá construir de nuevo en los núcleos de población de este ayuntamiento, principalmente en Nanclares el más grande de todos ellos, y la pretensión del equipo de Gobierno encabezado por el socialista Michel Montes es erigir «entre 50 y 60 viviendas cada tres o cuatro años» para dar respuesta a la creciente solicitud que existe en la zona. La mayoría de estas edificaciones serán protegidas o tasadas y en régimen de propiedad.

«Tenemos un gran problema con la vivienda: los jóvenes nos dicen que si no tienen donde vivir se van a ir» Michel Montes Alcalde de Iruña Oca

«Hemos crecido mucho en número de habitantes en los últimos años, estar sin PGOU nos ha paralizado y ahora tenemos un gran problema con la vivienda porque los jóvenes nos están diciendo que si no tienen donde vivir se van a ir a buscar a otro sitio», detalla el alcalde.

Un estudio de necesidades de vivienda que ha encargado el Consistorio de Iruña de Oca ha desvelado que un centenar de vecinos, sobre todo jóvenes, manifiesta cierta urgencia para encontrar un hogar donde vivir.

Crecimiento de población

«Según se recoge en el cuestionario, el 50% de las personas que demandan vivienda (47 hogares de 97 respuestas) necesitarían vivienda en el momento actual y que este dato se eleva al 75% (72 hogares) en un plazo de dos años. Es plausible pensar que estos núcleos familiares buscarán vivienda en otros municipios si en Iruña de Oca no la obtienen, como indica el 70% de personas que así lo expresaban en la encuesta», señala el informe realizado por la consultoría bilbaína Biok en su reflexión final.

Este deseo de encontrar nueva residencia choca con el parón constructivo que se ha experimentado en la zona y también con el crecimiento de la población. Y es que, dejando al margen a quienes se encuentran en la cárcel (202) y los residentes en el internado del centro educativo Menesianos (110), la población de Iruña de Oca ha ido creciendo desde las 2.182 personas en 2015 a 3.402 en 2024.

El nuevo PGOU propone un incremento total de la oferta residencial de 786 viviendas para todo el municipio, 685 de ellas a construir en Nanclares de la Oca y el resto en actuaciones de menor envergadura en el resto de núcleos, Montevite, Ollávarre, Trespuentes y Víllodas.