El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una vivienda en construcción en Nanclares. José Montes

Iruña de Oca retomará la construcción de vivienda protegida tras nueve años

Un centenar de vecinos tienen urgencia por conseguir un nuevo hogar. El Ayuntamiento espera erigir alrededor de 60 pisos cada 4 años

B. Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:11

La necesidad de vivienda para los jóvenes es un problema para muchos municipios y en Álava afecta a varios al margen de Vitoria. Es el ... caso de Iruña de Oca, donde esta dificultad se incrementó de manera significativa cuando en 2016 se agotó el suelo para la construcción de pisos protegidos, los más demandados por los jóvenes. La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá construir de nuevo en los núcleos de población de este ayuntamiento, principalmente en Nanclares el más grande de todos ellos, y la pretensión del equipo de Gobierno encabezado por el socialista Michel Montes es erigir «entre 50 y 60 viviendas cada tres o cuatro años» para dar respuesta a la creciente solicitud que existe en la zona. La mayoría de estas edificaciones serán protegidas o tasadas y en régimen de propiedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La última víctima etarra en Vitoria, borrada
  2. 2 Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy
  3. 3

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  4. 4

    Plazas vacías, problemas con los parquímetros y quejas en el primer día de ampliación de la OTA
  5. 5

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  6. 6

    Â«Se pusieron de acuerdo para echarme de ArkauteÂ», denuncia una segunda aspirante
  7. 7

    Los romeros vuelven a Olárizu con campas asilvestradas por la huelga de jardineros
  8. 8

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  9. 9

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iruña de Oca retomará la construcción de vivienda protegida tras nueve años

Iruña de Oca retomará la construcción de vivienda protegida tras nueve años