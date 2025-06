«Lo importante es que entre el primer inversor, como ovejas, otros irán detrás»

Saioa Echeazarra Viernes, 27 de junio 2025, 00:20 Comenta Compartir

'¿Qué buscan los inversores en una 'startup'?'. Tres experimentadas gestoras de fondos aportaron las claves para que una 'startup' logre «levantar» ese primer y complicado capital y luego seguir aumentándolo. Mercè Tell, cofundadora y general partner de Encomenda; Ainhoa Saralegui, Senior Investor de Acurio; y Tom Horsey, Business Angel y cofundador de Eoniq Fund, abordaron ayer este proceso en una mesa redonda en Araba Venture.

Enfrentarse a la «guerra del emprendimiento», como calificó el moderador Jon Ander Merodio, director general de BerriUp, requiere una serie de condiciones, especialmente «fortaleza» mental. «Psicológicamente es un reto, el entorno familiar se ve afectado, hay que tener ese momento vital», reflexionó Tell. Sobre todo, en cuanto al personal que integra la empresa, «hay que validar a quién vas a meter en 'casa'». Para conseguir inversiones, «necesitamos que estén totalmente dedicados. Si no están comprometidos, olvídate», advirtió.

Antes de buscar financiación, «es muy importante reflexionar sobre qué tipo de compañía se quiere», terció Saralegui. «No se trata solo de hablar con cinco inversores para encontrar a uno, lo normal es que se necesite hablar con cien para lograrlo», puso como ejemplo.

Inglés afincado en Andalucía y con el País Vasco como «mi segunda casa», Horsey compartió su particular máxima en la carrera por impulsar una 'startup'. «Lo más importante es el primer inversor que entra. Es como con las ovejas. Hasta que uno entre en el corral, no entra ninguno. Cuando ese primer inversor sea reconocido, lo más probable es que otros vayan detrás», comparó. Por supuesto, «tienes que reflexionar sobre cómo quieres que sea tu empresa y tener un plan financiero bien montado». Si hay algo «fundamental», ahondó el profesional, es el personal. «Un buen equipo va a llevar su barco a buen puerto». Es imprescindible tener «humildad» y «ser buena gente, personas con una buena ética», incidió. El británico se detuvo asimismo en la salud emocional del emprendedor. «Entre las razones principales por las que las empresas fracasan están los problemas de mala relación entre los socios y los emocionales, la depresión. Por eso, hace falta mucha fortaleza psicológica», coincidió.

A la hora de inyectar fondos en una firma emergente, se valoran aspectos como «la transparencia desde el minuto cero», planteó Saralegui. «El camino de una 'startup' no es de rosas, hay momentos difíciles, no es bueno ocultar esa información, porque al hacer el análisis se suele encontrar», recomendó. En las primeras etapas «valoramos muy positivamente un 'reporting' (presentación de informes) muy detallado con descripciones cualitativas», apuntó la experta de Acurio. Entre las «malas prácticas» observadas por esta profesional figuran los problemas de tesorería. «Es súper importante no por nosotros sino por la supervivencia de la empresa que se miren los números con una cadencia adecuada para que no haya problemas de caja, que es por lo que muchas empresas mueren», alertó.

Uno de los puntos que más se valoran por las gestoras de fondos e inversores es «que demuestren que tienen capacidad de crecimiento y un mercado amplio», apuntó Tell. Que hayan emprendido antes, incluso con «errores y fracasos», también es un punto a favor, señaló. A modo de síntesis, Horsey citó las «tres 'C': capital, conocimientos y contactos. A menudo el conocimiento y los contactos son más importantes que el capital», concluyó.