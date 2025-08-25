El importante aviso de la Aemet para esta semana en Álava: estas serán las zonas afectadas

S. Osorio | N. Nuño Lunes, 25 de agosto 2025, 14:57 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

Después de un fin de semana veraniego, el final de agosto se presenta con bastante inestabilidad en Álava. Tanto Aemet como Euskalmet advierten del regreso de la lluvia debido al paso de una vaguada que provocará un importante giro del tiempo. Tocará sacar el paraguas esta semana en el territorio más que ir a la piscina o disfrutar del pantano. El verano da sus últimos coletazos pero, por el momento, no se prevén en el horizonte demasiados días de sol y temperaturas altas.

Más bien lo contrario. Un frente de circulación atlántica que se acerca por Galicia afectará principalmente a la cornisa cantábrica a partir de este martes. Este lunes todavía no se dejará sentir en Álava, ya que se prevé una jornada soleada y con máximas entre 34 y 36 grados en Vitoria. El viento será variable, predominará el sureste -por momentos será algo intenso en la mitad sur- y girará por la tarde a norte. En el centro y sur de Álava volverán a aparecer nubes de evolución por la tarde, por lo que no se puede descartar algún chubasco de carácter tormentoso.

Este martes aumentarán los intervalos nubosos y, con ello, la probabilidad de «lluvias débiles dispersas» al final de la tarde y por la noche. El ambiente será más claro en el sur de Euskadi. Las temperaturas comenzarán a bajar pero de forma suave. En la capital alavesa, por ejemplo, el mercurio podría alcanzar los 27 grados, coinciden Euskalmet y la Aemet. Eso sí, la vaguada afectará al estado de la mar. El Gobierno vasco activará para este martes el aviso amarillo por oleaje -rondarán los 2 o 2,5 metros de altura- y por rebases en la pleamar de las 19.30 horas.

Los vientos predominantes serán de componente norte, a excepción del Valle del Ebro, donde soplará el sureste la mayor parte de la jornada. Debido al viento del norte y la nubosidad las temperaturas máximas bajarán, especialmente en el interior.

🟡#AbisuHoria #ItsasUholdea #olatua



📆 Bihar, hilak 26

🟡💦Kostaldeko inpaktuagatik arratsaldeko itsasgoraren inguruan

🟡🌊 Nabigazioa egunaren bigarren zatian



📆 Mañana, día 26

🟡💦 Impacto en costa en torno a la pleamar de la tarde

🟡🌊 Navegación segunda mitad del día pic.twitter.com/wUROTCQ3Nj — Euskalmet (@Euskalmet) August 25, 2025

El cambio de tiempo será más palpable el miércoles. Según la predicción de Euskalmet, aumentará la inestabilidad y la bajada de las temperaturas será «generalizada». Las precipitaciones serán más intensas en la segunda mitad del día, y podrán ser localmente fuertes y tormentosas en algunos rincones del territorio. En otros puntos del país, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos y naranjas por precipitaciones fuertes. Predominarán los vientos del norte y noroeste, aunque durante los primeros compases del día todavía seguirá vigente el sureste en el Valle del Ebro. Las temperaturas máximas rondarán los 26-27 grados.

#EguraldiaHoy



🌤 Soleado. En la vertiente cantábrica con algunas nubes bajas, sobre todo por la tarde. Por la tarde en el sur nubes de evolución.



↖↘ Viento del sureste en el interior, del noroeste en la costa.



🌡Máximas rondando los 30-35 ºC, en la costa los 25-26 ºC. pic.twitter.com/1dZqPsK79L — Euskalmet (@Euskalmet) August 25, 2025

El jueves se espera otra jornada gris, más propia de la primavera que del verano. También se prevé lluvia y temperaturas más bajas. En Vitoria, el mercurio podría descender hasta los 21 grados. Al día siguiente, la situación podría ser similar, si bien la información disponible todavía es prematura. Aemet apunta una subida de las temperaturas hasta alcanzar los 25 grados, mientras que para el sábado pronostica un repunte del calor hasta rozar los 31 grados de máxima.