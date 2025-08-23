Aemet alerta de un cambio en Álava para la última semana de agosto y el final del verano

Nuria Nuño Sábado, 23 de agosto 2025, 12:34 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

Agosto ha sido un mes de temperaturas récord. Del 3 al 18, el país sufrió la segunda ola de calor de este 2025; un episodio meteorológico caracterizado por tres factores: su intensidad, duración -nada menos que dieciséis largos días- y persistencia; condiciones extremas que favorecieron la propagación de incendios forestales en numerosos puntos de España. Frente a este escenario, las previsiones indican que la última semana de agosto llegará, en general, con temperaturas más bajas de lo normal para esta época del año en la mayor parte de la península, salvo en las áreas cantábrica y mediterránea y en ambos archipiélagos. Además, las precipitaciones serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. Es la conclusión principal del análisis de la Aemet, que no es muy optimista con su predicción para la próxima semana. Según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, el paraguas será un complemento necesario en Álava a partir del miércoles; jornada en la que podrían llegar chubascos acompañados de una bajada de las temperaturas máximas, que el jueves podrían caer hasta apenas 20. Eso sí, destaca que «la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre».

En cualquier caso, y antes de que llegue ese momento, los alaveses y quienes visiten este fin de semana la provincia podrán disfrutar de un repunte del calor. Las nieblas que han envuelto los valles del interior en las primeras horas de este sábado, una vez disipadas, han dado paso a una jornada marcada por el sol y el ascenso térmico. De hecho, las máximas regresan a valores «más propios» de la época estival. Así, en algunos puntos de Rioja Alavesa, caso de Laguardia, podrían rozarse los 30 grados. En Vitoria, el mercurio subirá hasta los 28. Eso sí, la mínima ha sido de apenas 10.

Es probable que la última semana de agosto sea más fría de lo habitual para la época en la mayor parte de la Península. Las lluvias serían más abundantes de lo normal en zonas del tercio norte y Baleares.



Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/PaeoC3rmzz — AEMET (@AEMET_Esp) August 22, 2025

Este domingo, aunque se vislumbre algo más de nubosidad, durante buena parte del día lucirá el sol. Durante la primera mitad de la jornada, reinará un ambiente soleado con algunos intervalos de nubes medias y altas. A medida que avance la tarde, se irán formando nubes de evolución; por lo que no se descarta algún «chubasco tormentoso» en puntos del interior, especialmente en Rioja Alavesa. El viento soplará de componente sur por la mañana en el interior; lo que impulsará la subida de las temperaturas máximas hasta los 32 grados en Vitoria y los 34 en municipios del sur del territorio.

De cara al lunes, las previsiones deslizan que habrá algo de nubosidad al comienzo del día. De madrugada se puede producir todavía algún «chubasco disperso de escasa relevancia», avanza Euskalmet. El viento será variable y predominará el sureste en el Valle del Ebro. Las temperaturas mínimas podrán ser un poco más altas -alrededor de 15 grados en Vitoria-mientras que las máximas se situarán entre los 34 y 35.

Primeros días de septiembre

El tiempo experimentará un nuevo cambio el martes. Para ese día, Aemet anticipa un desplome de unos 8 grados en los valores máximos, que en Vitoria caerían hasta registrar 27. Todo apunta a que el miércoles llegará con las anunciadas lluvias y una nueva bajada de las temperaturas, que apenas rozarán los 24 grados en la capital alavesa. En principio, este descenso térmico proseguirá también el jueves, jornada en la que el mercurio no subirá de los 20 y las mínimas descenderán hasta los 11 grados. El viernes, sin embargo, podría llegar un nuevo repunte del calor, con máximas que en la ciudad alcanzarían los 27 grados. Eso sí, la noche será más fresca todavía; ya que la mínima prevista es de solo 9 grados.

Aun es pronto para intuir que deparará el último fin de semana de agosto. Eso sí, parece que el tiempo no mejorará con la llegada de septiembre. Con la información actualmente disponible, Aemet avanza que durante los primeros días del noveno mes del año las temperaturas estarán, en general, dentro de los valores habituales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco. Sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular. Ya casi a finales de verano, entre los días 8 y el 14 de septiembre, las temperaturas sí experimentarían una subida importante en el este peninsular y se mantendrían en valores superiores a la media.