Acceso a la ikastola de Lanciego, en Rioja Alavesa.

La ikastola de Lanciego será la única que estrenará cocina in situ este curso

El plan de Educación para transformar los comedores escolares con una inversión de 20 millones de euros no llega por el momento a ningún colegio de Vitoria

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:43

El ambicioso plan del Departamento de Educación para transformar los comedores escolares mediante la instalación de cocinas in situ y zonales alcanza por el momento ... a un único colegio de Álava. Se trata de la ikastola de Lanciego, en Rioja Alavesa, que estrenará su nuevo equipamiento a finales de 2025. En esta primera etapa de la iniciativa –en la que el Gobierno vasco invertirá 20 millones de euros hasta 2028 en todo Euskadi– no está incluido ningún colegio de Vitoria a pesar de las reclamaciones de varias asociaciones de familias. Eso sí, desde el área dirigida por Begoña Pedrosa apostillan que hay más cocinas previstas en Álava pero que están «en proceso de valoración».

