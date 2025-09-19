La ikastola de Lanciego será la única que estrenará cocina in situ este curso

El ambicioso plan del Departamento de Educación para transformar los comedores escolares mediante la instalación de cocinas in situ y zonales alcanza por el momento ... a un único colegio de Álava. Se trata de la ikastola de Lanciego, en Rioja Alavesa, que estrenará su nuevo equipamiento a finales de 2025. En esta primera etapa de la iniciativa –en la que el Gobierno vasco invertirá 20 millones de euros hasta 2028 en todo Euskadi– no está incluido ningún colegio de Vitoria a pesar de las reclamaciones de varias asociaciones de familias. Eso sí, desde el área dirigida por Begoña Pedrosa apostillan que hay más cocinas previstas en Álava pero que están «en proceso de valoración».

Si se cumplen los plazos previstos, la escuela pública de Lanciego estrenará este mismo curso sus nuevos fogones in situ. «Se ha apostado por un sistema de cocina vertical (modular, que permite elaborar menús completos en espacios reducidos) para preparar los platos directamente en el centro», explican desde Educación. «Esto mejorará la calidad y frescura de la alimentación del alumnado, fomentará hábitos saludables y hará del comedor un espacio más agradable y educativo, reforzando la convivencia y el bienestar», añaden. Estos son precisamente los objetivos que trasladó la consejera Begoña Pedrosa cuando anunció el plan de transformación para avanzar hacia un modelo «más saludable, sostenible y cercano». Hay que tener en cuenta que el 78 % del alumnado de la red pública de Euskadi hace uso de este servicio, «el porcentaje más alto del Estado».

En el caso de Lanciego la intervención está enmarcada en una obra mucho más amplia que cuenta con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros. Se hará una reforma completa del edificio de Educación Infantil, un nuevo gimnasio, rehabilitación de patios y cancha descubierta y la creación de nuevos espacios libres y porches «con integración en el entorno y posible uso en horario no lectivo».

Según detallan desde el departamento, más allá de la renovación de espacios físicos «la obra está pensada también para mejorar la experiencia educativa». Se lograrán espacios más flexibles y conectados entre las zonas de Infantil y Primaria, lugares comunes para favorecer la colaboración y un nuevo gimnasio y porches «que amplían las posibilidades de uso del centro y su relación con el entorno».

Estas mejoras «no son solo 'ladrillo', influyen en la motivación, la concentración y la equidad al mismo tiempo que refuerzan el sentido de pertenencia de alumnado, familias y profesorado», inciden desde el Gobierno vasco. En materia de sostenibilidad el proyecto incorpora nueva envolvente térmica, climatización por geotermia y aerotermia, suelo radiante y paneles fotovoltaicos.

Mientras la reforma de la ikastola de Lantziego avanza, las familias de Vitoria que llevan tiempo reclamando cocinas en sus centros tendrán que esperar al menos un curso más. Según los datos de la plataforma Gure Platerra Gure Aukera que trabaja para lograr un cambio de modelo en la gestión de comedores escolares, en la capital alavesa al menos ocho centros han solicitado una cocina en sus instalaciones. Son Mariturri, Zabalgana, Landazuri, Ramón Bajo, Koldo Mitxelena, Salburua, Arantzabela y Errekabarri.

Los colegios de Salburua

La comunidad educativa del barrio de Salburua en concreto es una de las que más se ha movilizado para reclamar lo que consideran un derecho para sus hijos. Las Ampas del CEIP Salburua, Arantzabela y Errekabrri se unieron hace un par de cursos para solicitar que se eliminen los caterings de sus escuelas. Una de sus propuestas era la construcción de una cocina zonal en alguno de los locales vacíos del barrio para dar servicio a los tres centros y a las haurreskolas.

«El modelo del comedor industrial tradicional ha tocado fondo y no responde a nuestros derechos ni necesidades», asegura la plataforma, que reivindica un modelo más sano, cercano y justo. Piden además que el comedor escolar recupere su valor pedagógico.